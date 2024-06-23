إصابة 5 فى انقلاب سيارة ملاكى على طريق الخارجة- أسيوط

أصيب منذ قليل 5 من الوادي الجديد في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الخارجة- أسيوط قبل قليل. تم استدعاء سيارات الإسعاف على الفور لنقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في منطقة الكيلو 112 على طريق الخارجة- أسيوط. تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج.

تبين أن محمود صبرى جبالى وأسرته، المكونة من زوجته وثلاثة أشخاص آخرين بما في ذلك طفلان، قد أصيبوا. تم نقلهم جميعا إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج اللازم. تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لبدء التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.