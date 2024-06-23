3 اتفاقيات دولية أمام مجلس النواب الأسبوع الجاري

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٥ و٢٦ يونيو، الساعة ١١ صباحًا، وذلك بمقر المجلس وسط البلد - قصر العيني.

الاتفاقيات الدولية المنظورة طبقًا لجدول الأعمال

وتشهد جلسات مجلس النواب مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولي كالتالي:

١- قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٧١ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبوقير بالأسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي.

٢- قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).

٣- قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على التعديل الثامن "لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.