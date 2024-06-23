"مستثمري أسوان": مشروع توشكى مصدر مهم لخلق فرص عمل جديدة

قال المهندس سطوحي مصطفي رئيس جمعية مستثمري أسوان، إن اهتمام الدولة بمشروع توشكي سيساهم في زيادة مساحة الرقعة الزراعية في مصر والتوسع في مشروعات الأمن الغذائي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن مشاريع التنمية الزراعية تُعتبر من أهم القضايا التي تركز عليها مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي، لافتا إلى أن مشروع توشكى يُعد واحدًا من أكبر المشاريع التنموية، ويهدف إلى تحويل جزء من صحراء مصر إلى أراضٍ زراعية خصبة.

وٱكد أن مشروع توشكى يهدف إلى زيادة مساحة الأراضي الزراعية في مصر عن طريق استصلاح نحو 540.000 فدان، مشيرا إلى أهمية ذلك في ظل النمو السكاني المتزايد والتحديات البيئية التي تواجه الزراعة التقليدية في وادي النيل.

وأشار إلى أن المشروع يعد مصدرًا مهمًا لخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى أنه يسهم في تنمية المناطق النائية في صعيد مصر، مما يعزز التنمية المتوازنة في البلاد ويقلل من الفجوات الاقتصادية بين المناطق المختلفة.

وأوضح أن المشروع يعتمد على نقل المياه من بحيرة ناصر عبر قنوات مائية، مما يعكس الاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة في مصر، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يكون هذا المشروع نموذجًا ناجحًا للتنمية الزراعية في منطقة الشرق الأوسط.