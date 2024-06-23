الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استمرار تقديم المراجعات النهائية المجانية لطلاب الثانوية على مستوى الجمهورية

جريدة الدستور

في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن مواصلة تقديم المراجعات النهائية المجانية خلال فترة امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

وتشهد المراجعات النهائية المجانية لشهادة الثانوية العامة والتي انطلقت بداية شهر مايو الماضي، إقبالًا غير مسبوق فى جميع المحافظات من قبل الطلاب، حيث تحرص الوزارة على تقديم خدمة تعليمية متميزة لجميع الطلاب بهدف تحقيق أقصى درجات التحصيل الدراسي والتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، وانطلاقا من مسئولية الوزارة الأصيلة في التمكين العادل لجميع الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكافة مستوياتها.

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وتضم المراجعات النهائية المجانية فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس تلك المراجعات، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتعليم العام، كما تم تحديد المقار التي تصلح للمراجعات من حيث القدرة الاستيعابية والملاءمة الجغرافية، وتهيئتها بالتجهيزات المطلوبة، وذلك بحد أقصى (3) مقار في كل إدارة تعليمية.

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وتؤكد الوزارة أن المراجعات النهائية لطلاب شهادة الثانوية العامة تقدم مجانًا، بجميع الشعب العلمية والأدبية، ويتم من خلالها العديد من المراجعات لتدريب الطلاب على أساليب الامتحانات، وكيفية استخدام البابل شيت.

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