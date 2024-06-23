الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": استمرار القصف الإسرائيلى العنيف على قطاع غزة

غزة
غزة

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة ما زال مستمرا، ولا زالت تتعرض مدينة رفح الفلسطينية لقصف مدفعي مستمر من العدوان الإسرائيلي المتصاعد، سواء من القصف المباشر العنيف من الطائرات الحربية الإسرائيلية أو عبر القصف العشوائي من المدفعية الإسرائيلية المتمركزة في الأطراف الشرقية لقطاع غزة.

الاحتلال الإسرائيلى يواصل سياسته فى تفجير المربعات السكانية

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الآليات العسكرية الإسرائيلية تتولى قصف المناطق الغربية لقطاع غزة، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسته في تفجير المربعات السكانية ونسف المباني والمنازل داخل هذه المدينة، إضافة إلى تغيير ملامحها الجغرافية.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق نيرانها وقذائفها باتجاه المناطق الغربية لمدينة رفح الفلسطينية، لافتًا إلى أن هذه المدينة مكتظة بالنازحين الفلسطينيين، ويتواجد بها عشرات الآلاف من خيام النازحين.

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