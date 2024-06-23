الأحد 23 يونيو 2024
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ما الفرق بين درجات الحرارة المحسوسة والفعلية؟.. الأرصاد تجيب

درجات الحرارة
درجات الحرارة

يعتبر الفرق بين درجات الحرارة المحسوسة والفعلية موضوعا يثير الاستفهام لدى العديد من الأشخاص، حيث يشعرون بأن درجة الحرارة الفعلية تختلف عن تلك التي تعلن عنها من قبل الهيئات الرسمية كالهيئة العامة للأرصاد الجوية، وخلال هذا التقرير نكشف لكم التفاصيل حول الفرق بين درجات الحرارة المحسوسة والفعلية.

الفرق بين درجات الحرارة المحسوسة والفعلية

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الفرق بين درجات الحرارة المحسوسة والفعلية، أنه عند اعلان الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة، على سبيل المثال، هي 36 درجة مئوية، يجد الأشخاص الذين يقودون سياراتهم في وقت الظهيرة أنهم يشعرون بأن درجة الحرارة تتجاوز ذلك وتلامس حاجز الـ40 درجة مئوية، هذا الفرق يعود جزئيًا إلى ما يعرف بالحرارة المحسوسة، والتي تعتمد على عوامل متعددة مثل مدة التعرض لأشعة الشمس، وسرعة الرياح، ونسبة الرطوبة في الجو.

وأضافت الأرصاد أن الحرارة المحسوسة تتأثر أيضا بالمواد التي يتم التعرض لها، حيث يمكن أن تتفاعل المواد المعدنية مع أشعة الشمس بطريقة تجعلها تمتص الحرارة بشكل أكبر، مما يجعل الشخص يشعر بأن درجة الحرارة أعلى بكثير من الواقع المعلن.

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قياس درجات الحرارة

وللتغلب على هذا التباين في الإحساس بالحرارة، وضعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية معايير دقيقة لقياس درجات الحرارة تحت ظروف محددة، تشمل هذه المعايير استخدام أجهزة ترمومتر موجودة في صندوق خشبي على ارتفاع 2 متر من سطح الأرض، والمصممة بطريقة تمنع تأثير أشعة الشمس مباشرة على قراءاتها.

وأشارت إلى أن بهذا النظام، يعد قراءة درجات الحرارة المقاسة دقيقة لدرجة الحرارة الفعلية للهواء الساكن في الظل على ارتفاع معين، مما يوضح سبب اختلافها عن الحرارة المحسوسة التي يشعر بها الأفراد في ظروف مختلفة.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وكشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر خلال الفترة من 24 يونيو إلى 29 من الشهر ذاته أنه من المتوقع أن يكون شديد الحرارة نهارًا في معظم المناطق، مع حرارة حارة ورطوبة على السواحل الشمالية، ومائلة للحرارة ورطبة ليلًا، ومن المحتمل حدوث اضطراب في البحر المتوسط على بعض شواطئ مرسى مطروح، مع ارتفاع الأمواج إلى 2 متر وسرعة رياح تصل إلى 40 كم/س، كما توجد نشاطات رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة خلال الفترة المذكورة.

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