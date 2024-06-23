الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في خدمة اجتماع الأحد بالكنيسة الرسولية بالشرابية

الدكتور القس أندريه
الدكتور القس أندريه زكي

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في خدمة اجتماع الأحد، اليوم، بالكنيسة الرسولية بالشرابية، بحضور القس ناصر كتكوت، الرئيس العام للكنائس الرسولية بمصر، والقس ناشد غالي، راعي الكنيسة الرسولية بالشرابية.

وفي كلمته بعنوان "أنا هو لا تخافوا"، قال رئيس الطائفة الإنجيلية إن العالم يعاني من حروب تسبب دمارًا وخوفًا، ويشهد العالم كله أزمات اقتصادية، وأن كل إنسان منا لديه مخاوفه وتحدياته.

وأضاف أن الرسالة التي يوجهها الله لنا في وسط كل هذا "أنا هو لا تخافوا"، لأنه هو من لديه السلطان على كل الأمور.

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