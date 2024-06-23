رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في خدمة اجتماع الأحد بالكنيسة الرسولية بالشرابية
شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في خدمة اجتماع الأحد، اليوم، بالكنيسة الرسولية بالشرابية، بحضور القس ناصر كتكوت، الرئيس العام للكنائس الرسولية بمصر، والقس ناشد غالي، راعي الكنيسة الرسولية بالشرابية.
وفي كلمته بعنوان "أنا هو لا تخافوا"، قال رئيس الطائفة الإنجيلية إن العالم يعاني من حروب تسبب دمارًا وخوفًا، ويشهد العالم كله أزمات اقتصادية، وأن كل إنسان منا لديه مخاوفه وتحدياته.
وأضاف أن الرسالة التي يوجهها الله لنا في وسط كل هذا "أنا هو لا تخافوا"، لأنه هو من لديه السلطان على كل الأمور.
الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية