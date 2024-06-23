الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة بعد قليل

جريدة الدستور

يعتمد اللواء أحمد راشد  محافظ الجيزة، بعد قليل، تنسيق القبول بالثانوية العامة والدبلومات الفنية، حسبما أعلنت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك".

 

واعتمد محافظ الجيزة، نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" للعام الدراسى 2023/ 2024 "الدور الأول للفصل الدراسي الثاني"، بنسبة نجاح 87.05%، إذ بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات 190977 طالبًا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 165086 طالبا وطالبة.

 

وكشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حصول 721 طالبًا وطالبة على الدرجات النهائية فى امتحانات الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2023 /2024، وذلك بعد اعتماد النتيجة، من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الثانوية العامة الجيزة التعليم الأساسي

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