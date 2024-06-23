بأطوال 500 كم .. ازدواج خطوط السكك الحديدية وتطوير إشاراتها

أكد مصدر في الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن ازدواج عدد من خطوط السكة الحديد وتطوير إشاراتها وذلك بأطوال تزيد عن 500 كم.

ويشمل تطوير الخطوط تحويلها إلى مزدوجة لاستيعاب كثافة نقل الركاب والبضائع، بالإضافة إلى كهربة إشاراتها لتحقيق أعلى معدلات الأمان العالمية للسيطرة التامة على حركة القطارات ومسارها في جميع الأوقات.

وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوط هي: خط سكة حديد خط طنطا – المنصورة – دمياط بطول 119 كم، خط قليوب – منوف – طنطا بطول 94 كم، خط طنطا – زفتى – الزقازيق بطول 56 كم، خط قليوب – شبين القناطر– الزقازيق بطول 65 كم، وخط إمبابة – الاتحاد – القباري وخط الاتحاد / إيتاي البارود بطول 227 كم، بإجمالي أطوال تزيد عن 500 كم.

وأكد المصدر أنه يتم حالياً العمل في بعض هذه الخطوط واختيار التحالفات الفائزة لتطوير الخطوط الأخرى.

تطوير خط سكة حديد (طنطا - المنصورة) وازدواج الخط بين (المنصورة - دمياط)

يذكر أن مصدر مسؤول أكد أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تتعاون مع “سيسترا” الفرنسية في تطوير خط سكة حديد (طنطا - المنصورة) وازدواج الخط بين (المنصورة - دمياط) مشيرا إلى أن التعاون أتى ضمن اتفاقية تم توقيعها بين الهيئة والوكالة الفرنسية للتنمية AFD حيث تمول أعمال دراسة وتنفيذ المشروع.

وأضاف المصدر للدستور أنه من المقرر تنفيذ أعمال تجديد للخط بين طنطا - المنصورة حتى دمياط وكذلك ازدواج الخط بين المنصورة ودمياط وأيضا وصلة كفر البطيخ - ميناء دمياط، بالإضافة إلى كهربة إشارات الخط بالكامل وذلك لخدمة الركاب بمحافظات الدلتا (دمياط - الدقهلية - الغربية) بكثافة تصل لـ4.2 مليون نسمة بالإضافة لخدمة أحد أكبر موانئ الشحن في مصر.

وأضاف أن عدد الركاب على كافة خطوط السكة الحديد يبلغ متوسط اليومي 1.2 مليون يوميا، مشيرا إلى أن عدد الرحلات اليومي تبلغ 894 رحلة/ يوميا ذلك بخلاف قطارات المخاصيص الإضافية التي يتم تشغيلها.