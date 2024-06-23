مصرع سيدة وإصابة ثلاثة فى حادث صعق كهربائى بمزرعة دواجن فى الدقهلية

لقيت سيدة مصرعها وأصيب ثلاثة آخرون في حادث صعق كهربائي بمزرعة دواجن في الدقهلية.



تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من نقطة تأمين مستشفى شربين بوجود حادث وفاة ومصابين ادعاء صعق كهربائي.



انتقلت قوة من مباحث شربين، وتبين وقوع الحادث بمزرعة دواجن كفر الترعة؛ نتيجة صعق كهربائى وإصابة كل من رافت أحمد نظير، ٢٠ سنة، فتحي حجمك زكريا، ١٧ سنة والسيد محمد حامد ١٧سنة سنة ووفاة شيماء مصطفى مصطفى، ٤٢ سنة، وصول جثة هامدة جرى إيداعها ثلاجة مستشفى شربين تحت تصرف النيابة العامة، وعرض المحضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.