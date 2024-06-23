برقم السيارة.. الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا

يتجه العديد من قائدي السيارات إلى الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم السيارة لمعرفة قيمة المخالفات المرورية خوفًا من تراكمها دون علمهم، وهذا يعرضهم لدفع غرامات باهظة عند تجديد رخصة القيادة أو بيع السيارة.

استعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم السيارة

وفرت وزارة الداخلية المصرية خدمة مجانية تسمح لقائدي المركبات الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم السيارة، مما يتيح للسائقين فرصة ذهبية لتسوية أوضاعهم وتجديد الرخصة أو بيع السيارة بدون دفع مبالغ مالية.

أنواع مخالفات المرور

مخالفات مرورية:

منها تجاوز السرعة المحددة، عدم ارتداء حزام الأمان، استخدام الهاتف أثناء القيادة، عدم إعطاء الأولوية للمشاة، التجاوز الخاطئ، الوقوف في أماكن ممنوعة، وغيرها.

مخالفات ميكانيكية:

وجود عيوب في إضاءة السيارة، تلف الإطارات، عدم صلاحية رخصة المركبة، عدم وجود لوحات معدنية، وغيرها.

تفادي الغرامات الباهظة:

تزداد غرامات مخالفات المرور مع مرور الوقت، مما قد يُشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على السائق.

حماية رخصة القيادة:

تزايد المخالفات يؤدي إلى سحب رخصة القيادة مؤقتًا أو حتى بشكل دائم.

ضمان سلامة المرور:

تُساهم تسوية مخالفات المرور في تعزيز الالتزام بقواعد المرور والسلامة على الطرق، مما يُقلل من حوادث المرور ويُنقذ الأرواح.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم السيارة:

1. من خلال موقع وزارة الداخلية:

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية المصرية

الضغط على رمز "خدمات المرور".

اختيار رمز "استعلام عن مخالفات المرور".

كتابة رقم لوحة السيارة.

كتابة الرقم القومي لصاحب السيارة.

اختيار زر "استعلام".

ستظهر جميع مخالفات المرور المسجلة على السيارة، مع تفاصيل كل مخالفة مثل نوعها وتاريخها وقيمة الغرامة.