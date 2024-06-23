منها جنوب سيناء والوادى الجديد.. عودة حجاج عدة محافظات لأرض الوطن غدًا

يبدأ حجاج الجمعيات الأهلية لبعض المحافظات فى العودة من الأراضي المقدسة، غدا الإثنين، عقب الانتهاء من أداء مناسك الحج، حيث أقامت وزارة التضامن جسرا جويا لعودة الحجاج بالتنسيق مع السلطات السعودية، وشركة مصر للطيران ووفقا للجدول التي وضعته الوزارة في هذا الشأن.

وضمت قائمة الحجاج محافظات الإسكندرية، دمياط، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، القليوبية، المنيا، الوادي الجديد وجنوب سيناء على أن يتوالى عودة باقي الحجاج خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى تفويج أول فوج من الحجاج إلى المدينة المنورة، لقضاء 4 أيام بالمدينة المنورة قبل المغادرة من مطار المدينة إلى مطار القاهرة أو الأقصر حسب مطار الوصول.

الحالة الصحية للحجاج

واطمأنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على الحالة الصحية لـ6 حجاج تقدم لهم الخدمات العلاجية بالمستشفيات السعودية وذلك بالتنسيق مع البعثة الرسمة للوزارة والبعثة الطبية لوزارة الصحة المصرية، حيث تعمل العيادات الطبية طوال الـ24 ساعة داخل الفنادق لتقديم كافة الاستشارات الطبية وتقديم الكشف الفوري وصرف العلاج مجانا.

وقال أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حجاج الجمعيات الأهلية، إن أعضاء البعثة يبذلون قصارى الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية وحتى عودة البعثة بأكملها وفقا لتوجيهات وزيرة التضامن التي تتابع كافة الخدمات لحظة بلحظة من خلال تنفيذ الخطة على مراحل حتى لا يحدث تكدسا ومن أجل توفير الراحة والتيسير على جميع الحجاج.