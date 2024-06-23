الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التشكيل الرسمى لمباراة مودرن فيوتشر والإسماعيلى فى دورى نايل

فريق الإسماعيلي
فريق الإسماعيلي

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى تشكيل مباراة مودرن فيوتشر التي ستنطلق في الرابعة عصر اليوم بإستاد السلام في الأسبوع السابع والعشرين لمسابقة دوري نايل وجاء التشكيل على النحو التالي ..

حراسة المرمى.. محمد فوزي.

خط الدفاع.. محمد بيومي – محمد دسوقي – عماد حمدي – عبد الكريم مصطفى.

خط الوسط.. عبد الرحمن الدح - محمد مخلوف - مروان حمدي - إيريك تراوري.

خط الهجوم.. نادر فرج - خالد النبريص.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد عادل عبد المنعم وعصام صبحي وحاتم سكر وهشام محمد وعبد الرحمن وعمر الساعي وعلي الملواني ومحمد عبد السميع ومحمد خطار.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة من ستة انتصارات وعشرة تعادلات وعشر هزائم وسجل 27 هدفًا واهتزت شباكه 31 مرة.

ولم يحقق الإسماعيلي الفوز في آخر أربع مباريات وجمع منها ثلاث نقاط بالتعادل مع طلائع الجيش والبنك الأهلي وإنبي والهزيمة أمام بيراميدز، ويسعى للعودة إلى الانتصارات والوصول للنقطة 31 ومواصلة الابتعاد عن صراع الهبوط.

وأعلن طلعت يوسف المدير الفني لمودرن فيوتشر تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من..

في حراسة المرمى.. محمود جنش.

خط الدفاع.. محمود شعبان – علي الفيل – محمد ربيعة – جوزيف جوناثان.

خط الوسط.. غنام محمد – أحمد كباكا – كجالي درامي.

وفي الهجوم.. محمد فاروق – عبدالكبير الوادي – أرنولد إيبا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود باري وباسم علي وعبدالرحمن رشدان وطارق طه وعلي زعزع والحاجي باري ومحمد خليفة نصير ومحمد صادق وأحمد عاطف.

ويحتل مودرن فيوتشرالمركز السابع برصيد 38 وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع السابع عشر وحقق مودرن فيوتشر تسعة انتصارات وتعادل 11 مرة وخسر خمس مباريات وسجل 26 هدفًا ودخلت مرماه 19 هدفًا.

ولم يتعرض مودرن فيوتشر للهزيمة منذ تولي طلعت يوسف المسئولية الفنية وقاد الفريق في أربع مباريات ببطولة الدوري حقق خلالها انتصارين على الجونة وسيراميكا كليوباترا وتعادل مع الزمالك والمصري.

دوري نايل الاسماعيلى مودرن فيوتشر طلعت يوسف ايهاب جلال

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