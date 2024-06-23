متحدث أونروا: 189 من منشآتنا تعرضت للتدمير الكلى أو الجزئى

قال عدنان أبوحسنة، المتحدث باسم وكالة الأونروا، إن 500 نازح قتلهم الاحتلال في قصف استهدف مقرات تابعة للوكالة ومراكز ترفع أعلام الأمم المتحدة.

وأضاف "أبوحسنة"، عبر مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف البوابة الرئيسية لمقر وكالة أونروا جنوب غرب المدينة.

وأشار المتحدث باسم أونروا في غزة إلى أن: 189 من منشآتنا تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي و193 من موظفينا قتلوا، وهو العدد الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة، مؤكدًا أن "الوكالة تواجه صعوبات في إيصال المواد الغذائية إلى الفلسطينيين، ونحذر من انتشار المجاعة".

ونوه "أبوحسنة" أن: عيادات الوكالة تستقبل 25 ألف مريض يوميًا، ونعاني نقصًا حادًا في الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.