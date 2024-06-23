الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 فى حادث سير بقنا

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق الجيش مدخل محافظة سوهاج، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا باستقبال مستشفى قنا الجامعي 3 جثث و11 مصابًا إثر انقلاب ميكروباص على طريق الجيش في حدود محافظة سوهاج.


بعد الفحص تبين مصرع "كمال حنفي محمود، 37 عامًا، وعلاء أحمد حسن، 45 عامًا، وأسامة أحمد شافع، يبلغ من العمر 51 عامًا"، تم إيداعهم داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة.

كما أصيب 11 شخصًا جاءت أسماؤهم كالآتي "سيد شحاتة محمد، 49 عامًا، سحجات وكدمات، وعلي أشرف خليفة، 23 عامًا، سحجات وكدمات، وأحمد فرغلي محمد، 28 عامًا، اشتباه خلع بالكتف الأيسر، وميلاد صدقي فؤاد، يبلغ من العمر 39 عامًا،  اشتباه كسر بالضلوع، وعمر عبد الرحمن محمد، 19 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليسرى، وشيماء صبري محمد، 37 عامًا، اشتباه كسر بالذراع اليسرى، ومحمد علاء أحمد، 5 أعوام،
اشتباه ما بعد الارتجاج، وأشقائه أحمد علاء أحمد، 11 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وريتاج علاء أحمد، 7 أعوام، سحجات وكدمات، محمود علاء أحمد، 13 عامًا، وأحمد أحمد حسانين، 28  عامًا، جرح بالذراع اليمنى، سحجات وكدمات.

ودفع مرفق الإسعاف بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وذلك من أجل سرعة نقل الجثث والمصابين إلي المستشفيات بعد وقوع الحادث الأليم 

جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الحادث وسبب وقوعه.

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