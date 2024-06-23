قنصل مصر بالمملكة المتحدة: تعزيز الاهتمام الدائم بالجالية المصرية بالخارج

في إطار المنتدى التشاوري الربع سنوي، الذي ينظمه السفير محمد أبوالخير قنصل مصر العام بالمملكة المتحدة، التقى “أبوالخير” بأعضاء المجلس المصري بالمملكة المتحدة والذي يضم جميع الاتحادات والجمعيات والروابط والجاليات والروابط المصري العاملة بالمملكة المتحدة على مائدة عشاء بمقر اقامته.

حضر اللقاء كل من المنسق العام للمجلس عبدالله هلال ورئيس رابطة أبناء النوبة المصريين بالمملكة المتحدة، والدكتور ضياء الدين كامل رئيس جمعية الأطباء المصريين، والدكتور هاني شعيب رئيس الملتقي الثقافي المصري، ومصطفى رجب مدير بيت العائلة المصري ببريطانيا، ومجدي عباس رئيس جمعية الجالية المصرية بالمملكة المتحدة، وبحضور القنصل محمد رأفت، والمستشار خالد أنس من القنصلية، وأعضاء من السفارة الموقرة.

حرص الدولة على رعاية شؤون أبنائها المقيمين بالخارج

واستهل أبو الخير، اللقاء بالترحيب بالحضور وعبر عن سعادته بهذا التواصل، مؤكدا على أهمية تلك اللقاءات والتي تتم في إطار التنسيق المستمر بين القنصلية المصرية والمجلس المصري مدار العام، مشيرا على حرص الدولة على رعاية شؤون أبنائها المقيمين بالخارج، وتوطيد تمسكهم بهويتهم، وتمكينهم من المساهمة في تنمية وطنهم الغالي مصر.

وقدم المنسق العام للمجلس عبدالله هلال إبراهيم الشكر والتقدير للقنصل على اهتمامه الدائم بلقاء أعضاء المجلس وقدم له ما تم مناقشته في اجتماع المجلس الأخيرة ومطالبة السادة أعضاء المجلس بأن يكون هنآك لقاء دائم مع المسؤولين المصريين الذين يقومون بزيارة بريطانيا من قبل الوزارات الخدمية لمعرفة ماهو جديد بتلك الوزارات في إطار الجمهورية الجديدة وطرح الاستفسارات التى تهم الجالية المصرية في بريطانيا.

كما قام المجلس بتكريم القنصل محمد رأفت بتقديم درع له باسم المجلس بمناسبة انتهاء فترة إيفادة عمله بلندن وخدمته المتميزة والمبذولة خلال تلك الفترة مع الدعاء له بالتوفيق والسداد في منصبه الجديدة بمقام الوزارة بمصر.

وتفضل مصطفى رجب عضو المجلس ومدير بيت العائلة المصرية بتقدم عرض شامل في كثير من الموضوعات التى تهم المواطنين المصريين في ديار الغربة وكيفية التعاون فيما بيننا من أجل مصلحة العمل الجماعي المشترك البناء بين أبناء الجاليات المصرية فى الخارج.

كما تم مناقشته حول أهمية تقوية العلاقات مع الشباب المصريين واستمرار فتح الحوار المباشر ودائم معهم وقد رحب سعادة القنصل على الإقتراح وتم تحدد موعد سوف يتم الإعلان عنه لاحقا.

وقدم الدكتور ضياء الدين كامل رئيس جمعية الأطباء المصريين شرح مبسط عن الدور الذي تقوم به الجمعية مع الجهات المختصة بمصر وخدمة ورعاية الأطباء المصريين الجديد ببريطانيا وما يخدم بلدنا العزيز في هذا الشأن.

كما تفضل د هاني شعيب رئيس الملتقي الثقافي المصري بشرح مبسط عن الدور الهام الذي يقوم به الملتقي الثقافي المصري وأكد سعادته على أهمية تقوية عزيمه الشخصية المصرية للتغلب على أية عقبات قد تواجههم خلال الفترة القادمة.

وفي نهاية اللقاء اعرب الحضور عن شكرهم وتقديرهم للقنصل محمد أبو الخير على فرصة اللقاء واهتمامه بالتواصل مع أبناء الجالية ومتابعة شؤونهم بالمملكة المتحدة.