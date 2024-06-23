الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وائل كفورى يبدأ جولته الغنائية من المغرب ويحتفل مع جمهوره بـ"حلو الحب".. 6 يوليو

وائل كفوري
وائل كفوري

حالة من النشاط الفني يعيشها النجم اللبناني وائل كفوري، حيث يستعد خلال الفترة الحالية لإحياء عدة حفلات غنائية ضمن جولة صيفية بين عدد من الدول العربية والأجنبية تشمل سلسلة من الحفلات الغنائية الضخمة، كما يسعى للانتهاء من تسجيل أغنية جديدة لطرحها على طريقة السنجل خلال الفترة القليلة المقبلة.

وائل كفوري يحتفل بأحدث أغنياته "حلو الحب" مع جمهوره بالمغرب

ومن المقرر أن يبدأ وائل كفورى جولته الغنائية، من خلال حفل ضخم يحييه على أحد المسارح الكبرى فى كازابلانكا، بالمغرب، وذلك يوم السبت الموافق 6 يوليو المقبل.

برنامج حفل وائل كفورى بالمغرب 

ويجهز كفوري لبرنامج فني مميز يقدمه لجمهوره خلال الحفل يضم مجموعة كبيرة من أروع أغنياته القديمة والحديثة، منها «بيحن، قلبي، ما تحكى، صفحة وطويته، على فكرة، أخدت القرار، الغرام المستحيل، إنت فليت، كيفك ياوجعى، استشبهت فيكى، ولاد الحرام، وبعترفلك حبيبى أنا، قرب لى، يا ضلى يا روحى، يا هوا روح وقولوا».

فى نفس السياق، روج كفورى لحفله من خلال منشور كتبه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" و"إنستجرام"، قائلًا: "وحشتكم بزاف يا أهل المغرب نلتقي السبت 6 يوليو في كازابلانكا كنشوفكم على خير".

أغنية حلو الحب 

كما يحتفل وائل  كفوري مع جمهوره بنجاح أحدث أغنياته "حلو الحب"، والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب عبر قناته على "يوتيوب" ومنصات الموسيقى الرقمية، وهي من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، إنتاج موسيقى داني حلو، مكس وماستر رالف سليمان.

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