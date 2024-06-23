ارتفاع مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية في أول تداولاتها بعد عطلة عيد الأضحى لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد - مستهل تعاملات الأسبوع - مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين الأفراد العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين نحو البيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بختام التعاملات نحو 44 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 1.837 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 8.5 مليار جنيه تضمنت تعاملات في سوق السندات وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 2.8 مليار جنيه.

مؤشر السوق الرئيسى إى جى إكس 30 يقفز بنسبة 2.44%

وقفز مؤشر السوق الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 2.44% ليصل إلى مستوى 27062.37 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس70 بنسبة 2.93% ليصل إلى مستوى 6103.3 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشرإي جي إكس 100 الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 2.98% ليصل إلى مستوى 8810.84 نقطة.