زاد البحث عن طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي 2024 عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لأكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب أو مستحقي المعاش في كافة محافظات الجمهورية وذلك مع اعتماد الموازنة الجديد للعام 2024 - 2025.

طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي 2024

ننشر لأصحاب المعاشات الذين تخطوا سن الـ 60 من كافة محافظات الجمهورية طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي 2024 عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة تسجيل الدخول وإدخال الررقم القومي وكلمة المرور في حالة امتلاك حساب أو إنشاء حساب جديد في حالة عدم امتلاك حساب.

اختيار خدمات أصحاب المعاشات.

تحديد خطوة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش أو استعرض تطور زيادات المعاش.

الضغط على كلمة بدء الخدمة أو إدخال البيانات.

ظهور كافة المعلومات المستعلم عنها.

حقيقة زيادة معاشات شهر يوليو 2024

لم تعلن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حتى الآن عن زيادة معاشات خلال شهر يوليو 2024 من خلال بيان رسمي معتمد خلاف للزيادة الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في شهر فبراير الماضي وقيمتها 15 % والتي بدأت الهيئة صرفها من معاش شهر مارس الماضي.

وبذلك شملت الزيادة الأخيرة في فبراير الماضي نحو 13 مليون مواطن بتكلفة بلغت قيمتها نحو 74 مليار جنيه لتصبح الزيادة خلال العام الجاري 2024 نحو 55% من قيمة المعاش الشهري من هيئة التأمينات الاجتماعية.

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