الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي 2024 

كيفية الاستعلام عن
كيفية الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي 2024 

زاد البحث عن طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي 2024 عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لأكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب أو مستحقي المعاش في كافة محافظات الجمهورية وذلك مع اعتماد الموازنة الجديد للعام 2024 - 2025.

طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي 2024 

ننشر لأصحاب المعاشات الذين تخطوا سن الـ 60 من كافة محافظات الجمهورية طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي 2024 عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة تسجيل الدخول وإدخال الررقم القومي وكلمة المرور في حالة امتلاك حساب أو إنشاء حساب جديد في حالة عدم امتلاك حساب.
  • اختيار خدمات أصحاب المعاشات.
  • تحديد خطوة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش أو استعرض تطور زيادات المعاش.
  • الضغط على كلمة بدء الخدمة أو إدخال البيانات.
  • ظهور كافة المعلومات المستعلم عنها.

تعرف على موعد قبض معاشات ومرتبات شهر يوليو 2024

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024

حقيقة زيادة معاشات شهر يوليو 2024 

لم تعلن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حتى الآن عن  زيادة معاشات خلال شهر يوليو 2024 من خلال بيان رسمي معتمد خلاف للزيادة الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في شهر فبراير الماضي وقيمتها 15 % والتي بدأت الهيئة صرفها من معاش شهر مارس الماضي.

وبذلك شملت الزيادة الأخيرة في فبراير الماضي نحو 13 مليون مواطن بتكلفة بلغت قيمتها نحو 74 مليار جنيه لتصبح الزيادة خلال العام الجاري 2024 نحو 55% من قيمة المعاش الشهري من هيئة التأمينات الاجتماعية.

اقرأ أيضا 

بزيادة 15%.. هيئة التأمينات الاجتماعية تبدأ صرف معاشات شهر أبريل غدًا

كيفية الاستعلام عن المعاشات الاستعلام عن المعاشات المعاشات الرقم القومي 2024 أصحاب المعاشات الهيئة القومية للتأمين

مواد متعلقة

اعرف رابط تقديم رياض الأطفال 2024 - 2025.. وسن القبول

ورقة مفاهيم اللغة الايطالية 2024 للثانوية العامة 

مراجعة نهائية إيطالي لطلاب الثانوية العامة 2024

توزيع درجات الفرنساوي لطلاب الثانوية العامة 2024

المراجعة النهائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية الثانوية العامة 2024

مراجعة نهائية فرنساوي لطلاب الثانوية العامة 2024

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

جميع المواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي

الأكثر قراءة

التحقيق فى تعدى طالب خليجى على مدرس بكلية الحقوق فى جامعة القاهرة

برسالة هاتفية.. الزمالك يُبلغ لاعبيه عدم خوض مباراة القمة

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

توجيه عاجل من محافظ أسيوط بشأن مشروعات "حياة كريمة" الجارى تنفيذها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة