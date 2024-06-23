الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توجيه عاجل من محافظ أسيوط بشأن مشروعات "حياة كريمة" الجارى تنفيذها

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة النزول الميداني ومتابعة تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة سواء مشروعات الخطة الاستثمارية أو مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أو المشروع القومي لتطوير قرى الريف أو التابعة لبرنامج تنمية صعيد مصر خاصة التي تشرف عليها مديرية الإسكان ورصد الملاحظات أولًا بأول لتلافيها.


ونوه اللواء عصام سعد إلى التأكيد على التنفيذ وسير العمل وفقًا للمواصفات وبأحدث المعايير المقررة والمواصفات الفنية المحددة بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها مصر خلال الآونة الأخيرة.


تذليل العقبات أمام نهو تلك الأعمال


وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام نهو تلك الأعمال وفقًا للجدول الزمني المقرر، وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق بناءً على الخطط الموضوعة في هذا الشأن وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصري للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية مستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030م.


جاء ذلك خلال لقائه المهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بأسيوط.


وتناول اللقاء استعراض آخر مستجدات نسبة التنفيذ ومراحل العمل لكل مشروع على حدة من المشروعات الجاري تنفيذها وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية وما سيتم خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن مناقشة المعوقات التي قد تؤثر على نهو الأعمال والإجراءات والخطوات التي تمت في تلك المشروعات، فضلًا عن ما تم تنفيذه من الخطة الاستثمارية خلال العام المالي 2023/2024.


ووجه محافظ أسيوط بحل أي مشكلة قد تطرأ على أرض الواقع مع وضع آليات ومحاور محددة لتلافي المشاكل والمعوقات بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية بالقرى والمراكز والأحياء بناءً على تعليمات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أن الدولة تعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات والتنمية وفقًا للإمكانات المتاحة بما يحقق مردودًا إيجابيًا لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة، مشيرًا إلى ضرورة تضافر الجهود والتنسيق والتعاون بين كل الجهات لتذليل العقبات ونهو الأعمال في تلك المشروعات.


يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعًا، وبلغ إجمالى عدد المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها فى كل القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح"، ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط"، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا، وتتضمن تطويرًا شاملًا للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مشروعات الخطة الأستثمارية المبادرة الرئاسية حياة كريمة لبرنامج تنمية صعيد مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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