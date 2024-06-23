الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: التحالف الدولى ينفى تنفيذ غارة جوية على الحدود السورية العراقية

غارة جوية
غارة جوية

قال خليل هملو، مراسل القاهرة الإخبارية من دمشق، إن التحالف الدولي ينفي التقارير الإعلامية التي تفيد بمقتل مسلحين في غارة جوية نفذها على دير الزور بالقرب من الحدود العراقية.

وأضاف هملو، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها التحالف الدولي عدم مسئوليته عن عمليات الاستهداف، وأيضًا ليست المرة الأولى التي يتجاهل تلك العمليات.

تنفيذ غارة جوية من خلال طائرات مسيرة

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من دمشق، أن ما تم في مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية مساء أمس الأول بتنفيذ غارة جوية من خلال طائرات مسيرة، استهدف سيارة للمقاومة الإسلامية بالعراق، والتي أعلنت عن مقتل 3 من عناصرها، لكن التحالف الدولي له مآرب أخرى في عدم إعلان ذلك.

وتابع: شهود العيان بهذه المنطقة قالوا إن العملية كانت مرتبة ومنظمة بشكل دقيق جدًا، باعتبار أن القافلة العراقية التي تم استهدافها لا تبعد عن الحدود السورية العراقية.

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