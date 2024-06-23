سمير عارف: إقامة مؤتمر الاستثمار الأوروبي شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

قال المهندس سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن إقامة مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي نهاية الشهر الجاري في مصر سيسهم في تعزيز الاستثمارات الأوروبية، كما أنها تعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.

وأضاف عارف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن جذب الاستثمارات الأوروبية يعد من الأهداف الحيوية التي تسعى إليها الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، لما لهذه الاستثمارات من تأثيرات إيجابية عميقة على الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الاستثمارات الأوروبية تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال توفير رأس المال اللازم للمشاريع الكبيرة والمتوسطة.

وأوضح أن دخول الشركات الأوروبية إلى الأسواق المحلية يعني أيضًا نقل التكنولوجيا والخبرات المتقدمة، مما يساهم في تحسين كفاءة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، مؤكدا أن وجود الاستثمارات الأوروبية يؤدي إلى تحسين البنية التحتية المحلية.

ولفت إلى أن الشركات الأوروبية غالبًا ما تعمل على تصدير المنتجات والخدمات من الدول المستثمرة فيها إلى الأسواق العالمية، مما يفتح أبوابًا جديدة للتصدير ويزيد من الإيرادات الوطنية من العملة الأجنبية.