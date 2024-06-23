الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دى بروين يكشف موقفه من الاعتزال الدولى مع المنتخب البلجيكى

دي بروين
دي بروين

أكد كيفين دي بروين، قائد المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، أنه غير مستعد لاعتزال اللعب الدولي بعد أداء آخر مثير أمام رومانيا، ضمن منافسات يورو 2024 في ألمانيا.
وسجل صانع ألعاب مانشستر سيتي الهدف الثاني لمنتخب بلجيكا، ليقوده إلى الفوز على رومانيا، وتحقيق الانتصار الأول في يورو 2024 بعد الخسارة في المباراة الافتتاحية أمام سلوفاكيا.
وقال قائد منتخب بلجيكا: “حينما أرحل عن الفريق سيكون الأمر راجعًا لهم، وأفكر بشكل أكبر في حقيقة أن هناك العديد من الأولاد الصغار يظهرون”.
وأوضح دي بروين أنه لعب مع منتخب بلاده منذ عشرة أعوام، مشيرًا إلى أنه لم يفكر إذا كانت هذه البطولة نهاية الطريق بالنسبة له.
وتابع: “لا أفكر حقًا في تحديد موعد اعتزالي أو الحديث عن مستقبلي في الوقت الراهن”.
ومنذ مشاركته في مونديال البرازيل 2014، لم ينجح سوى روميلو لوكاكو وإدين هازارد في المساهمة في عدد الأهداف نفسها، التي أسهم فيها دي بروين مع منتخب بلجيكا في كأس العالم وكأس أمم أوروبا، بإجمالي أربعة أهداف، وتسع تمريرات حاسمة.

كيفين دي بروين دى بروين المنتخب البلجيكي المانيا يورو 2024

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