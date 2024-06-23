الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحقيق فى غرق شاب بمياه النيل بحلوان.. شهود عيان: كان بينقذ غريق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تباشر نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، التحقيق في وفاة شاب غرقا في مياه النيل، وسماع أقوال الشهود وأسرة المتوفى.

وقال شهود العيان، إن المتهم من منطقة كفر العلو، وتعرض للغرق خلال محاولة إنقاذه أحد المواطنين الذي تعرض للغرق، فقفز في المياه محاولًا إخراجه لكن فشل وغرق أيضًا، ونفوا وجود شبهة جنائية.

الضحية

بلاغ لقسم شرطة حلوان

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي بمنطقة كورنيش النيل بكفر العلو، مفاده تعرض شاب للغرق.


انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين غرق شاب يدعي "يوسف"، بعد تمكنه من إنقاذ آخر تعرض للغرق.

وتمكن عدد من الصيادين من انتشال جثمان الضحية، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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