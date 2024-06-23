الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بقيادة مونييز.. طاقم حكام إسبانى يقود قمة الأهلى والزمالك

الاهلى
الاهلى

يقود طاقم تحكيم إسباني بقيادة أليخاندرو مونييز رويز، مباراة  الأهلي والزمالك، في الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويعاون مونييز الحكمان المساعدان دييجو سانشيز روخو وفابيان بلانكو، والحكم الرابع فرانشيسكو خوسيه.

ويقود سانتياجو خايمي لاتري تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" ويساعده ميجيل أنخيل أورتيز أرياس.

وكشف مصدر مسئول داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة موعد وصول طاقم تحكيم مباراة القمة، بين الأهلى والزمالك المقرر لها مساء الثلاثاء على استاد القاهرة.

ولا يزال موقف إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك غامضا، في ظل تمسك إدارة القلعة البيضاء بقرار عدم خوض مباراة القمة، قبل إقامة مؤجلات الدور الأول لمنافسيه.

وأكد المصدر أن طاقم التحكيم يصل القاهرة مساء غد الإثنين لإدارة المباراة التى تقام بين الأهلي والزمالك في تمام السابعة من مساء الثلاثاء على استاد القاهرة.

واستقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، على طاقم تحكيم إسباني بالكامل مكون من 6 أفراد بما فيهم حكام الفار لإدارة القمة.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفني الخاص بالمباراة غدا الإثنين وفقا للوائح الخاصة بتنظيم المباريات، وذلك بناء على القرار النهائي للزمالك بشأن خوض المباراة.

ويرفض الزمالك خوض مباراة الأهلي المقبلة بعدما أعلن عدم المشاركة في أي لقاء إلا بعد استكمال مؤجلات جميع الأندية.

وحدد الزمالك 4 طلبات لاستكمال المسابقة، هى التحقيق مع طاقم حكام مباراة الفريق مع المصري التي خسرها الزمالك وإخطار النادي بنتائج التحقيق، بجانب رفض النادي استكمال باقي مباريات الدوري قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول.

كذلك انتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية لإعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد الكامل.

وأخيرا، فقد حددت إدارة الزمالك مباراة فاركو الماضية، كحد أقصى من أجل تسلم جدول كامل لجميع المباريات المتبقية حتى نهاية الدوري بشرط أن يتحقق فيه جميع مطالب النادي السابقة.

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