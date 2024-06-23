الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حكم قضائى يجنب الدولة دفع 8 ملايين جنيه

المستشار مسعد عبد
المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني

‏تمكنت هيئة  قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس الهيئة، من تحقيق إنجاز جديد للدولة المصرية في قضايا المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي، فقد جنبت الخزانة العامة للدولة من دفع مبلغ يزيد على ثمانية ملايين جنيه مصري.

 جاء ذلك بتحقيق نصر كبير على إحدى شركات المقاولات في إحدى القضايا التحكيمية التي كانت تنظر أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وحكمت هيئة التحكيم بعدم اختصاصها بنظر الموضوع لبطلان شرط التحكيم، وإلزام الشركة المحتكمة بتحمل جميع أتعاب هيئة التحكيم والمصروفات الخاصة بمركز التحكيم.

‏ونجحت هيئة قضايا الدولة وبعد إجراءات تحكيمية من انتزاع حكم هيئة التحكيم سالف الإشارة إليه لصالح الدولة المصرية في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن الدولة المصرية.

‏صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

هيئة قضايا الدولة المستشار مسعد عبد المقصود المنازعات الخارجية مركز القاهرة الإقليمى

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