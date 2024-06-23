الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار جديد بشأن محاكمة "طبيب الإجهاض" فى الجيزة

محكمة
محكمة

حجزت محكمة جنوب الجيزة، اليوم الأحد، قضية الطبيب المتهم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات داخل عيادته الكائنة بالجيزة، وآخرين وقيامهم بإلقاء الأجنة داخل أراضٍ زراعية، إلى جلسة 22 يوليو، للحكم.

يذكر أنه في الجلسة الماضية استمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عادل سليم، داخل غرفة المداولة لشهادة الطبيب الشرعي الذي شرح جثمان الجنين المعثور عليه.

وقال الطبيب في التحقيقات، إن فتاة تدعى نورا، جاءت له العيادة، وأعطاها أدوية والجنين أجهض والنزيف توقف، وعندما أفاقت من العملية أعطاها الجنين وكان بصحبتها سيدة أخرى وغادرتا العيادة، وبعدها حضر رجال قسم شرطة الجيزة إلى العيادة وقبضوا عليه واصطحبوه لقسم الجيزة.

حجز جلسة محاكمة محاكمة طبيب الإجهاض إجراء عمليات إجهاض إلقاء الأجنة داخل أراض زراعية داخل غرفة المداولة

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