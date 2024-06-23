قرار جديد بشأن محاكمة "طبيب الإجهاض" فى الجيزة

حجزت محكمة جنوب الجيزة، اليوم الأحد، قضية الطبيب المتهم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات داخل عيادته الكائنة بالجيزة، وآخرين وقيامهم بإلقاء الأجنة داخل أراضٍ زراعية، إلى جلسة 22 يوليو، للحكم.

يذكر أنه في الجلسة الماضية استمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عادل سليم، داخل غرفة المداولة لشهادة الطبيب الشرعي الذي شرح جثمان الجنين المعثور عليه.

وقال الطبيب في التحقيقات، إن فتاة تدعى نورا، جاءت له العيادة، وأعطاها أدوية والجنين أجهض والنزيف توقف، وعندما أفاقت من العملية أعطاها الجنين وكان بصحبتها سيدة أخرى وغادرتا العيادة، وبعدها حضر رجال قسم شرطة الجيزة إلى العيادة وقبضوا عليه واصطحبوه لقسم الجيزة.