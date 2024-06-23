الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد مباراة سيدات الطائرة الشاطئية فى نهائى بطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد

منتخب الكرة الطائرة
منتخب الكرة الطائرة الشاطئية

يلتقي منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة الشاطئية مع منتخب نيجيريا في نهائي البطولة الأفريقية التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 18 وحتى 24 يونيو الجاري والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتنطلق مواجهة سيدات طائرة ما بين منتخب مصر مع نيجيريا، اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت المغرب والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ويسعى المنتخب المصري إلى حصد اللقب الأفريقي والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وتمكن منتخب مصر من الفوز على نظيره المغرب صاحب الأرض والجمهور في لقاء نصف النهائي بنتيجة 2-0، ليتأهل للمباراة النهائية.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي بعد تحقيق الفوز على نظيره منتخب موريشيوس بنتيجة 2/0، بينما تأهل المغرب بعد الفوز على كينيا بنتيجة 2/0.

وتأهل منتخب السيدات إلى دور الثمانية بعد تصدر المجموعة الرابعة حيث حقق الفوز في مباراتين، فقد فاز في الجولة الأولى على الكاميرون بنتيجة 2/0 كما فاز على غانا في الجولة الثانية بنتيجة 2/0.

وتضم قائمة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية في البطولة الأفريقية كلًا من:

منتخب السيدات:

دعاء الغباشي
مروة مجدي

منتخب الرجال:

عاطف عادل
يوسف ناصر

ويترأس بعثة المنتخب المصري في المغرب، عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

بينما يضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: الإيطالي نيكولاي أنجيلو مديرًا فنيًا، الفرنسي ميشا فورمنكوفا مدربًا مساعدًا، إبراهيم ثابت مديرًا إداريًا، والحكمين الدوليين مسعد عطالله وحازم الشربيني.

دعاء الغباشي منتخب الكرة الطائرة الشاطئية مروة مجدي عمرو مخلوف الإيطالي نيكولاي أنجيلو

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