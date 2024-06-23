الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أوكرانيا تكشر عن أنيابها.. هجوم بالصواريخ على مدينة "سيفاستوبول" الروسية وإصابة 20 شخصا

أوكرانيا
أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن أوكرانيا شنت ضربة بصواريخ أتاكمز المجهزة برءوس حربية عنقودية على البنية التحتية المدنية في سيفاستوبول، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية أسقطت 4 صواريخ أتاكمز بينما انحرف صاروخ آخر عن مسار طيرانه وانفجر فوق المدينة، بالإضافة إلى إصابة 20 مدنيًا بينهم أطفال جراء الهجوم الأوكراني على مدينة سيفاستوبول.

وتسلمت أوكرانيا ذخيرة بقيمة 800 مليون يورو من صربيا، التي تعمل على زيادة مبيعاتها من الذخيرة إلى الغرب، والتي تجد طريقها بعد ذلك إلى أوكرانيا عبر دول ثالثة.

أوكرانيا سيفاستوبول صربيا الدفاع الروسية الهجوم الأوكراني

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