الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من السخرية إلى التعاطف.. تفاصيل إصابة كندة علوش بسرطان الثدي

كندة علوش
كندة علوش

في الفترة الماضية، كانت الفنانة السورية كندة علوش هدفًا للسخرية والتنمر من قبل العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي بسبب زيادة وزنها، ومع ذلك، فقد تحول هذا الموقف تمامًا أمس عندما أعلنت كندة عن إصابتها بسرطان الثدي، مما أدى إلى موجة من التعاطف والدعم من قبل الجمهور.

وفي مفاجأة مؤلمة، أعلنت كندة علوش في أحد لقاءاتها التلفزيونية مع الإعلامية منى الشاذلي، عن إصابتها بسرطان الثدي، وكشفت أن زيادة وزنها كانت نتيجة للعلاج الكيميائي الذي تلقته، وهذا الإعلان أحدث صدمة كبيرة بين جمهورها وأثار موجة من التعاطف والدعم لها.

وأوضحت "علوش" أن بعد ذهابها للدكتور واكتشاف المرض كان هناك دور كبير لزوجها عمرو يوسف الذي أصر على الذهاب للدكتور الذي كان يتولى مهمة علاج والده وكان يعالجه من مرض السرطان ايضًا.

بعد إصابة كندة علوش.. أعراض وطرق الوقاية من سرطان الثدى

ردود الفعل والتعاطف من الجمهور

بعد الإعلان عن إصابة كندة بالسرطان، انهالت التعليقات والرسائل من قبل جمهورها على صفحاتها الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي، معبرين عن دعمهم وتمنياتهم بالشفاء العاجل، وأبدى الكثيرون أسفهم على ما تعرضت له سابقًا من سخرية وتنمر بسبب زيادة وزنها.

دعم نجم منتخب مصر محمد صلاح لكندة علوش 

اعلنت النجمة كندة علوش، عن تلقيها الدعم من محمد صلاح نجم المنتخب المصري ومهاجم ليفربول الإنجليزي، بعد إصابتها بمرض سرطان الثدى، موضحة أنها تلقت منه مكالمات هاتفية، وأكد لها أن منزله في لندن مفتوحًا لها هي وزوجها عمرو يوسف لعمل الفحوصات والتقارير الطبية هناك.

وتظهر قصة مرض الفنانة كندة علوش أهمية التعاطف والدعم المجتمعي للأشخاص المرضى، بغض النظر عن مظهرهم الخارجي، كما تؤكد على ضرورة التحلي بالرحمة والتسامح تجاه الآخرين، وعدم الحكم على الناس من خلال المظهر الخارجي فقط. 

كندة علوش سرطان الثدي مرض السرطان السرطان عمرو يوسف الإعلامية منى الشاذلي

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بعد إصابة كندة علوش.. أعراض وطرق الوقاية من سرطان الثدى

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