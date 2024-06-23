القاهرة الإخبارية: نقل إصابات من منطقة "إيليت هشاحر" عقب انفجار طائرة مسيرة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، عن نقل إصابات من منطقة إيليت هشاحر إلى أحد مستشفيات صفد عقب انفجار طائرة مسيرة.

وقوع إصابات جراء انفجار طائرة مسيرة بمستوطنة شمال شرق صفد

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن فرق الإطفاء تعمل على إخماد حرائق اندلعت في ثلاثة مواقع بمستوطنات الجليل شمال إسرائيل بعد استهدافها بصواريخ ومسيرات.

وذكرت تقارير إسرائيلية، بوقوع إصابات جراء انفجار طائرة مسيرة بمستوطنة في شمال شرق صفد بالجليل الأعلى.