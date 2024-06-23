الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء السوق الحضارية بالقناطر الخيرية

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء السوق الحضاري

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال مشروع إنشاء السوق الحضارية لمدينة القناطر الخيرية والمقرر إنشاء عدد 147 باكية مساحة كل منها 10 أمتار تقريبًا لتسكين جميع الباعة الجائلين بسوق الثلاثاء وشارع الحرية بالمدينة، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، والعمل على تسيير الحركة المرورية بشوارع المدينة واستعادة المظهر الحضاري لمدينة القناطر الخيرية السياحية.

الانتهاء من أعمال البناء وتركيب التندات

وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال الإنشاء التي تتم، حيث تم الانتهاء من أعمال البناء وتركيب التندات، وجار أعمال تركيب السيراميك وتمهيد الموقع العام، حيث تم إنشاء 120 محلًا، وجار إنشاء 27 أخرى، وسيتم الانتهاء من المشروع وتسليمه بالكامل وتسكين الباعة الجائلين به خلال الأشهر المقبلة، حيث أكد المحافظ على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال إنشاء المشروع وفقًا للمواصفات المحددة، مع مراعاة جودة التنفيذ.

وأكد "الهجان" أن المشروع يهدف إلى الارتقاء بالشكل الحضاري للمدينة وخلق فرص عمل للشباب والقضاء على الظواهر العشوائية وتوفير بيئة مناسبة للتسوق للمواطنين.

كما قاد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع مدينة بنها، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين من انتشار ظاهرة الباعة الجائلين والتعديات على الأرصفة والشوارع.

وشملت الحملة المرور على شوارع منطقة كباري الرياح التوفيقي والحرس الوطني ومنشية النور، حيث تمت إزالة العديد من الإشغالات والبسطات المخالفة، وتحرير محاضر للمخالفين.

وأكد المحافظ على ضرورة استمرار الحملات لإزالة الإشغالات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وخلال الحملة تمت إزالة العديد من البسطات المخالفة التي كانت تعوق حركة المرور وتشكل خطرًا على المارة، وتحرير محاضر للمخالفين، ومصادرة المضبوطات والتأكيد على عدم عودة المخالفين إلى ممارسة نشاطهم في نفس الأماكن.

السوق الحضاري القناطر الخيرية باكيات السوق محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يدشن البرنامج الصيفي التثقيفي للطفل

عامل يمزق جسد صديقه بـ"سكين" بسبب خلافات مالية فى القليوبية

رئيس جامعة بنها: فتح باب التقديم فى الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

تحرير 174 مخالفة تموينية فى حملة على المخابز بالقليوبية

مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبور القضبان فى القليوبية

تسمم 4 أشخاص من أسرة واحدة فى بنها

مصرع أم وطفلتها فى حادث تصادم أثناء عبور طريق بالقليوبية

6 مصابين فى حادث تصادم سيارتين بالقليوبية

الأكثر قراءة

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

توجيه عاجل من محافظ أسيوط بشأن مشروعات "حياة كريمة" الجاري تنفيذها

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

والد حبيبة الشماع: "مش هسيب حق بنتى لآخر يوم فى عمرى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة