محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء السوق الحضارية بالقناطر الخيرية

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال مشروع إنشاء السوق الحضارية لمدينة القناطر الخيرية والمقرر إنشاء عدد 147 باكية مساحة كل منها 10 أمتار تقريبًا لتسكين جميع الباعة الجائلين بسوق الثلاثاء وشارع الحرية بالمدينة، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، والعمل على تسيير الحركة المرورية بشوارع المدينة واستعادة المظهر الحضاري لمدينة القناطر الخيرية السياحية.

الانتهاء من أعمال البناء وتركيب التندات

وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال الإنشاء التي تتم، حيث تم الانتهاء من أعمال البناء وتركيب التندات، وجار أعمال تركيب السيراميك وتمهيد الموقع العام، حيث تم إنشاء 120 محلًا، وجار إنشاء 27 أخرى، وسيتم الانتهاء من المشروع وتسليمه بالكامل وتسكين الباعة الجائلين به خلال الأشهر المقبلة، حيث أكد المحافظ على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال إنشاء المشروع وفقًا للمواصفات المحددة، مع مراعاة جودة التنفيذ.

وأكد "الهجان" أن المشروع يهدف إلى الارتقاء بالشكل الحضاري للمدينة وخلق فرص عمل للشباب والقضاء على الظواهر العشوائية وتوفير بيئة مناسبة للتسوق للمواطنين.

كما قاد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع مدينة بنها، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين من انتشار ظاهرة الباعة الجائلين والتعديات على الأرصفة والشوارع.

وشملت الحملة المرور على شوارع منطقة كباري الرياح التوفيقي والحرس الوطني ومنشية النور، حيث تمت إزالة العديد من الإشغالات والبسطات المخالفة، وتحرير محاضر للمخالفين.

وأكد المحافظ على ضرورة استمرار الحملات لإزالة الإشغالات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وخلال الحملة تمت إزالة العديد من البسطات المخالفة التي كانت تعوق حركة المرور وتشكل خطرًا على المارة، وتحرير محاضر للمخالفين، ومصادرة المضبوطات والتأكيد على عدم عودة المخالفين إلى ممارسة نشاطهم في نفس الأماكن.