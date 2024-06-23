بعد تصاعد الخلافات.. أسلحة تريدها إسرائيل من واشنطن

أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول أزمة الأسلحة الأمريكية التي يرغب في إرسالها إدارة الرئيس جو بايدن في وقت عاجل، تساؤلات حول نوعية هذه الأسلحة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع الحكومة يوم الأحد إنه قبل نحو 4 أشهر كان هناك انخفاض كبير في إمدادات السلاح الأمريكي لإسرائيل.

وأوضح أن الكمية الكبيرة من الذخائر الأمريكية لم تصل إلى إسرائيل، وبعد شهور من عدم حصول تغيير في هذا الوضع، قرر التعبير عن ذلك علنا.

ما الأسلحة الأمريكية التي تريدها إسرائيل

تتعدد أنواع الأسلحة التي تزوَّد بها الإدارة الأمريكية جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أنه كان يمد إسرائيل بالقنابل الجوية وقذائف المدفعية، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة الدفاعية الأخرى.

كما سبق وكشف السناتور، جيم ريش، أكبر عضو جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عن طبيعة شحنة من المعدات العسكرية الأخرى إلى إسرائيل.

وقال وفقًا لما نقلته وكالة رويترز، إن الإدارة الأمريكية تعتزم تزويد حكومة الاحتلال بذخائر الهجوم المباشر المشترك، التي تحول "القنابل الغبية" إلى أسلحة "دقيقة التوجيه"، وقذائف دبابات ومدافع مورتر ومركبات تكتيكية مدرعة.

كما كشف النائب جريجوري ميكس، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، عن نية الإدارة الأمريكية نقل أسلحة بقيمة 18 مليار دولار إلى إسرائيل، من بينها طائرات إف-15 التي تصنعها شركة بوينج.

وسبق وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، إن حكومة بايدن كانت تعتزم إرسال شحنة قنابل تزن 2000 رطل، وبقيمة 700 مليون دولار من ذخيرة الدبابات، و500 مليون دولار من المركبات التكتيكية، و60 مليون دولار من قذائف الهاون.