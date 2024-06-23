محافظ الوادى الجديد: الوصول لسيدة مفقودة فى الحج لدى أسرة مصرية بالسعودية

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بتكليف أحد مُشرفيها بالأراضي المقدسة للبحث عن إحدى المفقودات من الحجاج غير النظاميين، والتواصل مع ذويها.

وقال محافظ الوادى الجديد إنه تم الوصول للسيدة المفقودة فور إبلاغ المحافظة من قبل ذويها، كما تم الاطمئنان على تواجدها لدى إحدى الأسر المصرية بالسعودية لحين وصول مشرف الشركة لاستلامها.

وتوفي 3 حجاج من أبناء محافظة الوادي الجديد في الحج هذا العام، حيث توفي زكي سيد خليفة، الموظف بمصلحة الضرائب العقارية سابقًا، من مدينة موط بمركز الداخلة، ويعد حالة الوفاة الثالثة من الحجاج أبناء المحافظة، كما توفيت وفاء خضر من مركز الداخلة وتوفي عبدالفتاح شحاتة من مركز بلاط وجميعهم تم دفنهم بمكة المكرمة.

وطالب أهالي محافظة الوادي الجديد، بوضع ضوابط وشروط على تأشيرات الزيارة التي تم استغلالها لأداء مناسك الحج، وتعرض عدد كبير من الحجاج للإجهاد جراء عدم وجود مخيمات إقامة في عرفات ومنى.

رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا طارئًا لحل أزمة الحجاج المصريين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، امس السبت، اجتماع خلية الأزمة المُشكلة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين.

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن تقدم مجلس الوزراء بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا من الحجاج المتوفين، مؤكدًا الالتزام بتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذا الحدث المُحزن.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هذا الاجتماع لخلية الأزمة التي كلف بها رئيس الجمهورية، يأتي بهدف متابعة أوضاع الحجاج المصريين، وتقديم الدعم والمساندة لأسر المُتوفين، والتنسيق مع السلطات بالمملكة العربية السعودية، لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمتوفين، وتقديم كل التسهيلات اللازمة في هذا الشأن، وكذا دراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة اتخاذ قرارات فورية مع الشركات أو الكيانات التي أسهمت في تسفير هؤلاء الحجاج بآليات وطرق غير رسمية، مع وضع الأطر والقواعد التي تسهم في عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى.