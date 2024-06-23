الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مصايف الإسكندرية" تكثف حملات تنظيف الشواطئ ومياه البحر

حملات نظافة مياه
حملات نظافة مياه البحر في الإسكندرية

أكد الدكتور محمد عبدالرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بـالإسكندرية تكثيف حملات تنظيف الشواطئ ومياه البحر من المخلفات وخاصة البلاستيكية، بالتزامن مع استقبال الإسكندرية أعدادًا كبيرة من المصطافين والزائرين والإقبال الكبير على الشواطئ.


وأوضح "عبدالرزاق" في بيان اليوم الأحد، أنه تم شن العديد من الحملات التفتيشية على نظافة الشواطئ وحماية البيئة، مؤكدًا إلزام مستأجري الشواطئ بنظافة مياه الشواطئ.


وأضاف، أنه خلال أيام عيد الأضحى المبارك استقبلت شواطئ الإسكندرية الزائرين المصطافين، حيث نتج بعض السلوكيات الخاطئة بإلقاء المخلفات على رمال الشواطئ أو في مياه البحر، لافتًا إلى أنه يجب على كل مواطن الحفاظ على النظافة العامة وتوعية المحيطين به بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية.

وأشار إلى أنه تم تدشين حملة توعوية قبل عيد الأضحى للتوعية بالمخلفات البلاستيكية، وتم توزيع شنط مصنعة من الأقمشة على المواطنين لاستخدامها، مؤكدًا أهمية حملات التوعية للمواطنين من كافة الجهات ومن كل مواطن يستطيع توعية غيره للحفاظ على بلدنا وشواطئنا نظيفة.   

 

يذكر أن الإسكندرية بها 60 شاطئا مفتوحا أمام الزائرين والمصطافين بطول ساحل البحر المتوسط، وتضم فئات سعرية بداية من 5 جنيهات حتى 25 جنيهًا، بالإضافة إلى شاطئ مجاني.


وتشمل الشواطئ المجانية كلا من شاطئ المندرة شاطئ سيد درويش، والشواطئ العامة بسعر تذكرة 5 جنيهات تضم 5 شواطئ وهي: "جليم العام- المندرة العام - المكس العام -شهر العسل العام- الهانوفيل العام".

أما شواطئ الخدمة لمن يطلبها فتضم 26 شاطئا برسم دخول 10 جنيهات، والشواطئ المميزة
تضم 16 شاطئا برسم دخول 15 جنيهًا، و3 شواطئ برسم دخول 20 جنيهًا وهى: وانلي، إسكندر، العصافرة، والشواطئ السياحية، 5 شواطئ برسم دخول 25 جنيهًا، وشاطئ 30 جنيهًا وهو طاحونة المندرة، كما يضم شاطئ النخيل 3 مناطق شاطئية: منطقة مميزة 20 جنيهًا، منطقة سياحية 30 جنيهًا، VIP بسعر 50 جنيهًا.

IMG_٢٠٢٤٠٦٢٣_١٤٣٨١١
IMG_٢٠٢٤٠٦٢٣_١٤٣٨١١
IMG_٢٠٢٤٠٦٢٣_١٤٣٨٢٣
IMG_٢٠٢٤٠٦٢٣_١٤٣٨٢٣
IMG_٢٠٢٤٠٦٢٣_١٤٣٨٣٧
IMG_٢٠٢٤٠٦٢٣_١٤٣٨٣٧
IMG_٢٠٢٤٠٦٢٣_١٤٣٧٥٥
IMG_٢٠٢٤٠٦٢٣_١٤٣٧٥٥
الادارة المركزية للسياحة والمصايف حملات تنظيف الشواطئ مياة البحر نظافة الشواطئ محافظة الاسكندرية

مواد متعلقة

رفع الرايات الخضراء والحمراء بشواطئ الإسكندرية

طرح 9 شواطئ للإيجار بالإسكندرية فى مزايدات علنية

"علوم البحار بالإسكندرية" يواصل مسح أحد شواطئ الساحل بعد ظهور كائنات بحرية

بحد أدنى 220 درجة.. محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام

دموع وابتسامات.. ماذا قال طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية عن امتحان العربى؟

محافظ الإسكندرية يتفقد لجان اللغة العربية بسموحة ويُطمئن أولياء الأمور

طالبات الثانوية العامة بالإسكندرية يختمن مراجعتهن استعدادًا لامتحان اللغة العربية (صور)

"والد ريتاج" يساندها قبل امتحان الثانوية العامة: دائما معها في مرحلتها المصيرية

الأكثر قراءة

التحقيق فى تعدى طالب خليجى على مدرس بكلية الحقوق فى جامعة القاهرة

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

توجيه عاجل من محافظ أسيوط بشأن مشروعات "حياة كريمة" الجارى تنفيذها

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة