"مصايف الإسكندرية" تكثف حملات تنظيف الشواطئ ومياه البحر

أكد الدكتور محمد عبدالرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بـالإسكندرية تكثيف حملات تنظيف الشواطئ ومياه البحر من المخلفات وخاصة البلاستيكية، بالتزامن مع استقبال الإسكندرية أعدادًا كبيرة من المصطافين والزائرين والإقبال الكبير على الشواطئ.



وأوضح "عبدالرزاق" في بيان اليوم الأحد، أنه تم شن العديد من الحملات التفتيشية على نظافة الشواطئ وحماية البيئة، مؤكدًا إلزام مستأجري الشواطئ بنظافة مياه الشواطئ.



وأضاف، أنه خلال أيام عيد الأضحى المبارك استقبلت شواطئ الإسكندرية الزائرين المصطافين، حيث نتج بعض السلوكيات الخاطئة بإلقاء المخلفات على رمال الشواطئ أو في مياه البحر، لافتًا إلى أنه يجب على كل مواطن الحفاظ على النظافة العامة وتوعية المحيطين به بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية.

وأشار إلى أنه تم تدشين حملة توعوية قبل عيد الأضحى للتوعية بالمخلفات البلاستيكية، وتم توزيع شنط مصنعة من الأقمشة على المواطنين لاستخدامها، مؤكدًا أهمية حملات التوعية للمواطنين من كافة الجهات ومن كل مواطن يستطيع توعية غيره للحفاظ على بلدنا وشواطئنا نظيفة.

يذكر أن الإسكندرية بها 60 شاطئا مفتوحا أمام الزائرين والمصطافين بطول ساحل البحر المتوسط، وتضم فئات سعرية بداية من 5 جنيهات حتى 25 جنيهًا، بالإضافة إلى شاطئ مجاني.



وتشمل الشواطئ المجانية كلا من شاطئ المندرة شاطئ سيد درويش، والشواطئ العامة بسعر تذكرة 5 جنيهات تضم 5 شواطئ وهي: "جليم العام- المندرة العام - المكس العام -شهر العسل العام- الهانوفيل العام".

أما شواطئ الخدمة لمن يطلبها فتضم 26 شاطئا برسم دخول 10 جنيهات، والشواطئ المميزة

تضم 16 شاطئا برسم دخول 15 جنيهًا، و3 شواطئ برسم دخول 20 جنيهًا وهى: وانلي، إسكندر، العصافرة، والشواطئ السياحية، 5 شواطئ برسم دخول 25 جنيهًا، وشاطئ 30 جنيهًا وهو طاحونة المندرة، كما يضم شاطئ النخيل 3 مناطق شاطئية: منطقة مميزة 20 جنيهًا، منطقة سياحية 30 جنيهًا، VIP بسعر 50 جنيهًا.

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