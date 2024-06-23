كولر يمنح لاعبى الأهلى راحة من التدريبات اليوم ويواصل غدًا الاستعداد للقمة

قرر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلى، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمواجهة الزمالك بعد غدٍ الثلاثاء ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء قرار كولر بمنح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم خوفًا من تعرضهم للإجهاد فى ظل توالى المباريات فى الدوري.

ويواصل الأهلى تدريباته عصر غدٍ الإثنين استعدادًا لمواجهة الزمالك، في مباراة القمة بالجولة الثامنة والعشرين بدورى نايل.

وتواجه مباراة الأهلى والزمالك أزمة كبيرة، بعدما رفض الزمالك خوض أي مباراة في الدور الثاني قبل انتهاء مباريات الدور الأول لجميع المنافسين في الدوري.

ثروت سويلم: القمة في موعدها والعقوبات تنتظر الزمالك حال الانسحاب

أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن رابطة الأندية ليست طرفًا في قضية الزمالك وانسحابه من مباراة النادي الأهلي، في قمة الدوري.

وتابع سويلم، فى تصريحات تليفزيونية: "مباراة القمة معلنة منذ شهرين والمباراة في موعدها، وحال تخلف نادي الزمالك سيتم احتساب النتيجة 2- 0 للأهلي، وخصم 3 نقاط من رصيده، و3 نقاط في نهاية الموسم، ونحن لا نجامل أي ناد".

وأضاف: "الزمالك لا يرغب أن يقوم أي أحد منا بالتحدث وعند السكوت يطالبونا بالرد، وعند الرد وتبرير الموقف ميعجبهمش الكلام، ولكن هل الزمالك افتكر حاليًا أنه يطالب بهذا الأمر منذ شهرين؟ والزمالك له 7 مؤجلات والأهلي 9 مؤجلات، رغم أنه يشارك في بطولات أكثر".

واختتم عضو رابطة الأندية: "حال تكرار انسحاب الزمالك من المباريات سيتم تطبيق اللائحة المعلن بها عند كل الأندية، واللائحة بتقول إنه يتم هبوطه للدرجة الرابعة".