توزيع درجات مادة اللغة الفرنسية الثانوية العامة 2024.. محور التساؤل لكثير من طلاب الشعبة العلمية والأدبية عبر موقع جوجل البحثي وذلك قبل انعقاد المادة الأجنبية الثانية لطلاب الصف الثالث الثانوي 2023 - 2024 والتي يجرى يوم الثلاثاء المقبل 25 يونيو 2024 وفقا للجدول الزمني المعتمد للامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة 2024

توزيع درجات مادة اللغة الفرنسية

يأتي قائمة توزيع درجات مادة اللغة الفرنسية الثانوية العامة 2024 وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن توزيع درجات المادة الأجنبية الثانية جاء كما يلي:-

القطعتين مجموع درجاتهم 12 درجة.

سؤال الموافق مجموع درجاتهم 12 درجة.

أسئلة الجرامير مجموع درجاتهم 16 درجة.

وبذلك يكون المجموع الكلي للمادة الأجنبية الثانية (الفرنسية) نحو 40 درجة ودرجة النجاح من 20 درجة في المادة وإجمالي عدد الأسئلة نحو 33 سؤال متنوعين ما بين المقالي والموضوعي وفقا لمعايير والموصفات الورقة الامتحانية التي وضعتها الوزارة وتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

مادة اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة 2023 - 2024

اللغة الفرنسية أحد مواد اللغة الأجنبية الثانية التي يدرسها طلاب الثانوية العامة بجميع الشعب الدراسية (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي) وذلك ضمن أكثر من 4 لغات معتمدة رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هي (اللغة الإيطالية، اللغة الألمانية، اللغة الصينية، اللغة الأسبانية، اللغة الفرنسية) حيث يدرس الطلاب اللغة الانجليزية كلغة أجنبية أولى.

امتحانات الثانوية العامة 2024

يمتحن طلاب الثانوية العامة 2024 مادة اللغة الفرنسية (اللغة الأجنبية الثانية) بنظام البابل شيت والذي يعتمد على الأسئلة الاختيار من متعدد وتقيس مستوى الفهم وليس الحفظ والتلقين للمعلومات الواردة في المناهج في كافة المواد الدراسية للطلاب.

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