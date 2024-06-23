كريم قاسم ينشر كواليس مشهد الأكشن فى "ولاد رزق 3"

نشر الفنان كريم قاسم، عبر صفحاته الرسمية على السوشيال ميديا، فيديو من كواليس تصويره أحد مشاهد الأكشن التي قام بها في فيلم "ولاد رزق: القاضية" وعلق كريم قاسم على الفيديو قائلا: "محدش بياكلها بالساهل رمضان رزق".

فيلم "ولاد رزق" يشارك ببطولته أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.

آخر أعمال كريم قاسم

ويعتبر أحدث أعمال كريم قاسم مسلسل "زينهم" الذي يقوم فيه بدور دكتور جيمي وقد تصدر المسلسل المركز الأول في مشاهدات منصة Watch ومحرك البحث جوجل عند عرض حلقاته على قناة ON.

مسلسل زينهم من إخراج يحيى إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجي، إنجي أبو السعود.

