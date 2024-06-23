الهباش لـ"القاهرة الإخبارية": الاحتلال الإسرائيلى يعمل على تفكيك السلطة الفلسطينية

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تفكيك السلطة الفلسطينية من أجل تدمير القضية الفلسطينية تمامًا.

وأضاف "الهباش"، عبر مداخلة للنشرة الإخبارية المُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال يعمل على تدمير السلطة الفلسطينية أمنيًا عبر هدم البنية التحتية وتنفيذ اجتياحات يومية.

ونوه "الهباش"، بأن الشعب الفلسطيني، مصمم على البقاء في أرضه وصامد أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم، الذي لم يترك طفلًا أو سيدة أو أي كائن حي في قطاع غزة.

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني، إلى أننا نبذل كل الجهود الممكنة لإعادة توحيد الصف الفلسطيني، والعمل على وقف إطلاق النار والنهوض بالدولة الفلسطينية.