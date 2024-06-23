القاهرة الإخبارية: 5 شهداء و7 مصابين فى قصف إسرائيلى استهدف بوابة "أونروا"

أفاد إعلام فلسطيني، بسقوط 5 شهداء وإصابة 7 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف البوابة الرئيسية الشرقية لمقر وكالة أونروا جنوب غرب مدينة غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

%69 من المباني التي كانت تؤوي نازحين تعرضت للقصف

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأحد، إن 69% من المباني المدرسية التي كانت تؤوي نازحين في قطاع غزة تعرضت للقصف أو لأضرار بشكل مباشر.

وشددت "أونروا"، في بيانها، على أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، مطالبة بضرورة أن يتوقف هذا التجاهل الصارخ للقانون الإنساني، مضيفة: "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن".