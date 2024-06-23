الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: 5 شهداء و7 مصابين فى قصف إسرائيلى استهدف بوابة "أونروا"

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

أفاد إعلام فلسطيني، بسقوط 5 شهداء وإصابة 7 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف البوابة الرئيسية الشرقية لمقر وكالة أونروا جنوب غرب مدينة غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

%69 من المباني التي كانت تؤوي نازحين تعرضت للقصف

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأحد، إن 69% من المباني المدرسية التي كانت تؤوي نازحين في قطاع غزة تعرضت للقصف أو لأضرار بشكل مباشر.

وشددت "أونروا"، في بيانها، على أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، مطالبة بضرورة أن يتوقف هذا التجاهل الصارخ للقانون الإنساني، مضيفة: "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن".

أونروا بوابة أونروا 5 شهداء وإصابة 7 آخرين قصف إسرائيلي قصف إسرائيلي استهدف بوابة أونروا 5 شهداء

مواد متعلقة

"توفير أقل القليل من الدواء.. المصابون بالسرطان يعانون فى قطاع غزة" (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": دخول محدود لشاحنات الوقود لغزة عبر معبر كرم أبوسالم

حزب الله: نفذنا هجومًا بسرب من المُسيرات على مقر قيادة إسرائيلى

نشوب حرائق فى شمال شرق صفد بالجليل الأعلى عقب انفجار الطائرة المسيرة

اتحاد الغرف السياحية يكشف استغلال السماسرة المواطنين فى موسم الحج

نتنياهو: شهدنا تراجعًا كبيرًا فى إمداد إسرائيل بالأسلحة الأمريكية منذ 4 أشهر

أستاذ طب الأطفال: هذه المناطق فى مصر تشهد انتشارًا لفقر الدم المنجلى

الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: دمار شامل بالقطاع التعليمى فى غزة جراء القصف المتواصل

الأكثر قراءة

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الاحد 23-6-2024 في البنوك المصرية تحديث يومي

مصدر فى الزمالك يكشف عن خطوات النادى التصعيدية بعد أزمة مباراة القمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة