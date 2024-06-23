الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مارك كوكوريلا يكشف موقفه من العودة إلى برشلونة

مارك كوكوريلا
مارك كوكوريلا

كشف النجم الإسباني مارك كوكوريلا، الظهير الأيسر لفريق تشيلسي الإنجليزي، موقفه من العودة إلى صفوف برشلونة مجددًا في الميركاتو الصيفي.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد ربطت اسم مارك كوكوريلا بإمكانية العودة إلى صفوف برشلونة مجددًا، خاصة أنه نشأ في الفئات السنية الصغيرة للنادي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد للظهير الأيسر الإسباني، صاحب الـ25 عامًا، رفقة تشيلسي في 30 يونيو 2025.

مارك كوكوريلا يكشف موقفه من العودة إلى برشلونة

ونشرت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية، حوارها مع مارك كوكوريلا، قائلًا: "برشلونة؟ لا أفكر في ذلك الأمر مطلقًا، ولا أحد يعلم ما قد يحدث في المستقبل".

وأوضح: "لقد واجهت بعض الصعوبات في تشيلسي، ولكن عقدي مستمر معهم لعدة سنوات حتى 2025".

وتابع: "ما أريد قوله إنني سعيد للغاية هنا، وعائلتي أيضًا تشعر بالراحة في لندن".

وعن شائعات اهتمام ريال مدريد بضمه في الصيف الماضي، قال كوكوريلا: "بالفعل، لقد كانت شائعات، لذلك لا أعرف الكثير أيضًا عن هذا الأمر".

وواصل: "أحاول ألا ألتفت لهذه الشائعات؛ لأنها تشعرك بالجنون".

ويتواجد مارك كوكوريلا حاليًا مع منتخب بلاده إسبانيا المُشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

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منتخب ألمانيا يبحث عن العلامة الكاملة أمام سويسرا فى يورو 2024.. الليلة

ونجح منتخب إسبانيا في خطف بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية من بطولة يورو 2024، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الثانية، والتي سماها المتابعون بـ"مجموعة الموت"؛ نظرًا لأنها تضم منتخبات إيطاليا (حامل النسخة الماضية)، كرواتيا وألبانيا.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة نظيره ألبانيا، في قمة قوية مرتقبة تُقام على ملعب "مركور شبيل أرينا"، في تمام الساعة العاشرة مساء غد الإثنين، بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024".

وانطلقت منافسات النسخة السابعة عشرة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يوم 14 يونيو، وتستمر على الأراضي الألمانية حتى يوم 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

كوكوريلا مارك كوكوريلا برشلونة تشيلسى منتخب اسبانيا

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