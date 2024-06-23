الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

والد حبيبة الشماع: "مش هسيب حق بنتى لآخر يوم فى عمرى"

سائق أوبر
سائق أوبر

أجلت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، أولى جلسات استئناف سائق أوبر المتهم بخطف والتسبب في وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق على حكم سجنه 15 سنة مشددًا وتغريمه 50 ألف جنيه وإلغاء رخصة القيادة، لجلسة 20 يوليو المقبل؛ للمرافعة.

بدوره، أكد والد حبيبة الشماع، فتاة الشروق، أنه مصمم على حق ابنته في القصاص من المتهم.

وقال والد حبيبة: "مش هسيب حق بنتي لآخر يوم في عمري" وإن حق ابنته لا يضيع هدرًا، مطالبًا بحق حبيبة من هيئة المحكمة، مؤكدًا احترامه القانون المصري، وموجهًا الشكر للقضاء المصري.

وظهر المتهم محمود هاشم ممسكًا بيده مصحفًا، ووجّه القاضي سؤالًا للمتهم عن اتهامه بمحاولة خطف حبيبة السماع، ليرد المتهم: لا يا فندم.

كانت أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاطف رزق، حيثيات حكمها في القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق والمقيدة برقم 240 لسنة 2924 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميًا بقضية حبيبة الشماع، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 سنة.

وقالت المحكمة، في حيثياتها، إنها استقرت في يقينها، واطمأن إليها وجدانها، وارتاح لها ضميرها، مستخلصة من سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ 2024/2/21 استخدمت المجني عليها حبيبة أيمن عدلي الشماع التطبيق الإلكتروني لنقل الأشخاص (أوبر)، لتوصيلها من مسكنها الكائن بمدينتي إلى مدينة الرحاب، فحضر إليها المتهم محمود هاشم محمود عبدالمعطي وركبت معه سيارته، غير عالمة بما يخفيه لها القدر، وانطلق بها بسرعة كبيرة في طريق السويس اتجاه القاهرة، حال كونه متعاطيًا لمادة الحشيش المخدر، ولم يلتفت إلى طلبها خفض ضجيج الأغاني التي كان يسمعها أثناء الرحلة، مما أثار انزعاجها وارتيابها في أمره.

حبيبة الشماع القصاص مش هسيب حق بنتي

مواد متعلقة

مفاجأة جديدة حول سبب وفاة حبيبة الشماع "فتاة الشروق".. محامى "سائق أوبر" يفجّرها

حق حبيبة رجع.. تفاصيل قضية "فتاة الشروق" حتى الحكم على سائق أوبر (فيديوجراف)

محامى حبيبة الشماع يكشف تفاصيل الحكم ضد سائق أوبر فى قضية "فتاة الشروق"

الأكثر قراءة

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الاحد 23-6-2024 في البنوك المصرية تحديث يومي

مصدر فى الزمالك يكشف عن خطوات النادى التصعيدية بعد أزمة مباراة القمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة