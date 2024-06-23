والد حبيبة الشماع: "مش هسيب حق بنتى لآخر يوم فى عمرى"

أجلت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، أولى جلسات استئناف سائق أوبر المتهم بخطف والتسبب في وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق على حكم سجنه 15 سنة مشددًا وتغريمه 50 ألف جنيه وإلغاء رخصة القيادة، لجلسة 20 يوليو المقبل؛ للمرافعة.

بدوره، أكد والد حبيبة الشماع، فتاة الشروق، أنه مصمم على حق ابنته في القصاص من المتهم.

وقال والد حبيبة: "مش هسيب حق بنتي لآخر يوم في عمري" وإن حق ابنته لا يضيع هدرًا، مطالبًا بحق حبيبة من هيئة المحكمة، مؤكدًا احترامه القانون المصري، وموجهًا الشكر للقضاء المصري.



وظهر المتهم محمود هاشم ممسكًا بيده مصحفًا، ووجّه القاضي سؤالًا للمتهم عن اتهامه بمحاولة خطف حبيبة السماع، ليرد المتهم: لا يا فندم.

كانت أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاطف رزق، حيثيات حكمها في القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق والمقيدة برقم 240 لسنة 2924 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميًا بقضية حبيبة الشماع، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 سنة.

وقالت المحكمة، في حيثياتها، إنها استقرت في يقينها، واطمأن إليها وجدانها، وارتاح لها ضميرها، مستخلصة من سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ 2024/2/21 استخدمت المجني عليها حبيبة أيمن عدلي الشماع التطبيق الإلكتروني لنقل الأشخاص (أوبر)، لتوصيلها من مسكنها الكائن بمدينتي إلى مدينة الرحاب، فحضر إليها المتهم محمود هاشم محمود عبدالمعطي وركبت معه سيارته، غير عالمة بما يخفيه لها القدر، وانطلق بها بسرعة كبيرة في طريق السويس اتجاه القاهرة، حال كونه متعاطيًا لمادة الحشيش المخدر، ولم يلتفت إلى طلبها خفض ضجيج الأغاني التي كان يسمعها أثناء الرحلة، مما أثار انزعاجها وارتيابها في أمره.