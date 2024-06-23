الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنسيق 2024.. تعرف على برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية بحقوق حلوان

جريدة الدستور

يهدف برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق جامعة حلوان، لتدريس مقررات أصول البحث العلمى والتدريب على الصياغة القانونية وكتابة العقود واكتساب مهارات اللغة القانونية الانجليزية، ومبادئ الترجمة القانونية.

مميزات برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق جامعة حلوان

 

ويتميز برنامج الدراسةالدراسة باللغة الإنجليزية بقدرته على تأهيل الطلاب للعمل فى مكاتب المحاماة الدولية والمحلية والشئون القانونية بالشركات والبنوك، والتميز عند التقديم للخارجية والنيابة العامة والإدارية ومجلس الدولة.

ويشمل البرنامج دراسة الأنظمة القانونية للولايات المتحدة وإنجلترا مع المقارنة بالنظام القانونى المصرى، بالإضافة إلى وجود خبرات كبيرة من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على شهادات علمية من جامعات إنجليزية وأمريكية.

شروط القبول ببرنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية بحقوق حلوان 
 

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ويقبل برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية بكلي الحقوق جامعة حلوان  الطلاب المصريون الحاصلون على الثانوية العامة أو ما يعادلها من مصر أو الخاج أو تلك التي تدرس مناهجها بلغة أجنبية بشرط ألا يقل مجموعه في اللغة الإنجليزية عن 80% من الدرجة النهائية، بحيث يكون قبول الطلاب وفقًا لمجموع الثانوية العامة  كما يجوز قبول الطلاب الوافدين من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من دولة أخرى، كما لا يجوز قبول تحويل طلاب باقين للإعادة أو مفصولين من نفس الكلية أو من كليات أخرى.

نظام الدراسة ببرنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق جامعة حلوان

 

ويقوم نظام الدراسة بالبرنامج على نظام الساعات المعتمدة وتكون مدة الدراسة في البرنامج أربع سنوات جامعية، بحيث تكون السنة الدراسية فصلان دراسيان، ويجوز تنظیم فصل دراسي صيفي وفق الإمكانات البشرية والمادية المتاحة وبما لا يجاوز مقررين دراسيين.

ويشترط لإنهاء متطلبات التخرج يجب على الطالب إنهاء عدد 136 ساعة معتمدة..ظ
 

حقوق حلوان ببرنامج الدراسات القانونية الصياغة القانونية مهارات اللغة القانونية مبادئ الترجمة القانونية

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