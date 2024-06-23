قاليباف أم بيزشكيان أم جليلى.. من يحسم انتخابات الرئاسة الإيرانية؟

قبيل أيام من إجراء انتخابات الرئاسة الإيرانية يوم 28 يونيو الجاري، يتبارى ثلاثة من المرشحين للفوز بالمنصب لخلافة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي الذي قتل جراء تحطم مروحية كانت تقله رفقة مسئولين آخرين الشهر الماضي.

وبحسب تقرير لموقع التليفزيون الصيني "cgtn" يعتقد أن ثلاثة من المرشحين الستة الذين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور لخوض الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل، لديهم أفضل الفرص لخلافة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.

وأدت الاختلافات الأيديولوجية إلى تقسيم المرشحين الستة إلى معسكرين، مع تصنيف واحد فقط على أنه إصلاحي والخمسة الآخرين على أنهم محافظون ومع ذلك، فإن النظرة الأكثر دقة من شأنها أن تفصل المحافظين إلى معتدلين ومتشددين.

وبما أن المتنافسين الرئيسيين الثلاثة يمثلون كلًا من هذه المعسكرات، فإن انتخابات الرئاسة الإيرانية وربما الجولة الثانية من التصويت في 5 يوليو المقبل إذا لم يتمكن أي مرشح من تحقيق فوز واضح، ستحدد المعسكر الذي سيفوز.

وبحسب التقرير فإنه سيتم الحفاظ على إرث الرئيس الراحل إذا فاز في الانتخابات أي من المرشحين المحافظين وهما رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وكبير المفاوضين النوويين السابق سعيد جليلي.

فرص فوز محمد باقر قاليباف برئاسة إيران

ويتمتع قاليباف، الذي عمل كقائد للقوات الجوية في الحرس الثوري الإسلامي ورئيس الشرطة وعمدة طهران، بنفوذ واسع بين النخب البراجماتية التي يبدو أنها مهتمة بالاقتصاد الإيراني أكثر من نظرائها المتشددين وهو يدعو إلى التحديث السريع وإعادة التعامل مع السوق العالمية لدعم الاقتصاد.

وفي مناظرة رئاسية متلفزة، تعهد قاليباف بالشروع في مسار يؤدي في نهاية المطاف إلى إزالة العقوبات الأمريكية وستكون مثل هذه الجهود صعبة، حيث أثبتت جميع المحادثات السابقة حول إحياء الصفقة عدم جدواها، حيث تراجعت الجهود الدبلوماسية الآن بعد الفشل المستمر في التوصل إلى اتفاق.

ومع ذلك، قال خامنئي، الأسبوع الماضي إنه لا يعارض التوصل إلى اتفاق مع الغرب، طالما لم يتم المساس بالبنية التحتية للصناعة النووية الإيرانية.

ويقول المحللون إنه في حالة انتخابه، فمن المرجح أن يقود قايلباف جهود العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي خطوة من شأنها أن تخفف المخاوف الغربية بشأن استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم.

وفي محاولته لجذب الناخبين من الجانب الآخر من الطيف السياسي، صور رئيس البرلمان نفسه أيضًا على أنه مدافع عن حرية التعبير ومصمم على مكافحة الفساد، لكن البعض يتهمونه بأنه "منافق" ومتورط في الفساد بنفسه.

سعيد جليلي ينافس بقوة في انتخابات الرئاسة الإيرانية

على النقيض من البراجماتية النسبية لقاليباف، يوجد جليلي الذي لا يثق في الغرب، وهي وجهة نظر يمكن إرجاعها إلى أيامه كمتطوع في الحرس الثوري الإيراني يقاتل في الحرب الإيرانية العراقية، وقد تعرض لإصابة بالغة في قدمه خلال الحرب.

وحصل جليلي، الملقب بـ"الشهيد الحي"، على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية وطوّر معتقدات محافظة للغاية فيما يتعلق بالمسائل الدينية والاجتماعي، ونظرًا لصلته الوثيقة بالرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، كان معاديًا بشدة للأفكار التي يعتقد أنها انتشرت من الغرب، وقد تُرجم ذلك إلى تصميمه على تحويل إيران إلى دولة تعتمد على نفسها.

وفي ازدرائه الأخير للمقترحات الإصلاحية بشأن إحياء الاتفاق النووي، أشار جليلي إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يبدو أنه يفضل الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، فرض عشرات العقوبات الأخرى، بالإضافة إلى التي فرضها سلفه دونالد ترامب.

وعلى الرغم من الاختلافات بينهما، يُعتقد أن كلا المرشحين المحافظين يتمتع بدعم بعض المتنافسين الآخرين، لكن لم ينسحب أي منهما من السباق للوقوف إلى جانب قاليباف أو جليلي، وهي ممارسة شائعة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

مسعود بيزشكيان المرشح الإصلاحي يقترب من الرئاسة الإيرانية

وإذا استمر هذا الأمر، فمن المرجح أن يتم تقسيم بطاقات الاقتراع بين المعسكر المحافظ في يوم الانتخابات، وهو السيناريو الذي يمكن أن يقلب الدفة لصالح مسعود بيزشكيان، المرشح الإصلاحي الوحيد، على الرغم من أنه يختلف الآن عن المرشحين الآخرين في بعض الآراء.

وعمل بيزشكيان، وزير الصحة السابق وجراح القلب، كنائب لمدة خمس فترات متتالية، ويعتقد أنه يحظى بدعم الأقليات الناطقة باللغة الكردية والأذرية في إيران.

وقام الإصلاحيون بحملة حثيثة لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، وهي الرسالة التي اكتسبت المزيد من الزخم بعد أن أظهر وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، بحماس الآثار المعطلة للعقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني.

وعلى عكس المرشحين المحافظين، فإن بيزشكيان أقل تناقضًا بشأن قواعد الحجاب في البلاد، ومن الأمور المركزية في استراتيجية حملة بيزشكيان إيقاظ قاعدة الناخبين التي أصبحت في حالة سبات بسبب إحجام البلاد عن الشروع في الإصلاحات.

وبحسب التقرير يعتمد المرشح الإصلاحي إلى حد كبير على استعداد الإيرانيين الأصغر سنًا للإدلاء بأصواتهم، فقد انخفضت نسبة إقبال الناخبين على الانتخابات الإيرانية بشكل مستمر في الدورات الانتخابية الماضية، حيث أدلى 41% فقط بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مارس الماضي وهي أدنى نسبة في تاريخ إيران.