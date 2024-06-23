الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسوان يفتتح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين

الافتتاح
الافتتاح

افتتح اللواء أشرف عطية،  محافظ أسوان، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر مبنى مديرية التموين بطريق السادات على مساحة 300 متر مربع، وبتكلفة 15 مليون جنيه. 

 

جاء ذلك تحقيقًا لرؤية مصر 2030، وتأكيدًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطبيق منظومة التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية في كل مجالات العمل العام والحكومى داخل الجمهورية الجديدة، ووفقًا لتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن. 

 

وأشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بما شاهده من المستوى الراقى داخل المركز الذى يضم 7 شبابيك لتقديم أكثر من 20 خدمة للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية والأنشطة المختلفة بالجودة العالية. 

افتتاح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين 

 

وأكد محافظ أسوان أن افتتاح هذا المركز يأتى متواكبًا مع ما شهدته المحافظة من إقامة العديد من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بواقع 31 مركزًا، فضلًا عن 31 مركزًا آخر للخدمات الزراعية، علاوة على 10 مراكز تكنولوجية داخل الوحدات المحلية، وهو الذى يتكامل مع إقامة أكبر مركز لنظم المعلومات والتحول الرقمى بمبنى المحافظة، بما يسهم بدوره فى الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية من خلال ميكنة المعاملات للإسراع بتقديم الخدمة فى أقل وقت ممكن، مع الحد من الفساد الإدارى من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد. 

 

وحرص المحافظ على الاستماع للمطالب والاحتياجات الجماهيرية من المواطنين، موجهًا المسئولين لتلبيتها وفقًا للإمكانيات المتاحة. 

 

من جانبه، أوضح المهندس خالد أبوالقاسم أنه بناءً على تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تمت إقامة المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين داخل مقر المديرية عقب تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد له ليقدم العديد من الخدمات للمواطنين، سواء الخاصة بخدمات اعتماد السجلات للمحطات البترولية ومستودعات ومحطات البوتاجاز والمخابز البلدية والمطاحن، وكذا مستودعات الدقيق بالجملة والتجزئة والجمعيات التعاونية. 

 

ولفت إلى أنه بالتوازى يقدم المركز أيضًا خدمات البطاقات التموينية سواء الخاصة باستخراج بطاقات بدل الفاقد أو التالف أو الفصل الاجتماعى أو إضافة الزوجة المستحقة أو تغيير الرقم السرى، وتغيير رقم التليفون، وخصم الوفاة، وأيضًا نقل البطاقة إلى المحافظة أو إضافة الأبناء المستحقين لآبائهم، وأى خدمات مستجدة للبطاقات التموينية، علاوة على تصاريح المواد البترولية وتجديدها، والخاصة بالأنشطة المختلفة من المحاجر وشركات المقاولات والمزارعين والمخابز والأنشطة السياحية وغيرها، وتم تزويد المركز بالأجهزة الحديثة وتدريب العاملين بالتعاون مع جامعة القاهرة لمواكبة التطورات، والتأكد من حصول المواطن على الخدمة فى أقصر وقت، مما يعكس سياسة الدولة ممثلة في وزارة التموين لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

محافظ أسوان افتتاح خدمة المواطنين مديرية التموين المركز التكنولوجي

مواد متعلقة

غرق شخصين فى مياه النيل بأسوان

بالأسماء.. مصرع أسرة كاملة دهسًا أسفل عجلات قطار بأسوان

إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بأسوان

"ثقافة أسوان" تنظم احتفالية "إيراتوستنيس" (صور)

بعد انتهاء العيد.. محافظ أسوان يوجه بجاهزية المراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح

دموع وانهيار.. اللغة العربية ترسم الحزن على وجوه طالبات الثانوية بأسوان

محافظ أسوان يتابع انتظام امتحانات الثانوية العامة

إغماء طالبتين فى امتحان الثانوية العامة بأسوان

الأكثر قراءة

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الاحد 23-6-2024 في البنوك المصرية تحديث يومي

مصدر فى الزمالك يكشف عن خطوات النادى التصعيدية بعد أزمة مباراة القمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة