محافظ أسوان يفتتح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين

افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر مبنى مديرية التموين بطريق السادات على مساحة 300 متر مربع، وبتكلفة 15 مليون جنيه.

جاء ذلك تحقيقًا لرؤية مصر 2030، وتأكيدًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطبيق منظومة التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية في كل مجالات العمل العام والحكومى داخل الجمهورية الجديدة، ووفقًا لتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن.

وأشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بما شاهده من المستوى الراقى داخل المركز الذى يضم 7 شبابيك لتقديم أكثر من 20 خدمة للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية والأنشطة المختلفة بالجودة العالية.

افتتاح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين

وأكد محافظ أسوان أن افتتاح هذا المركز يأتى متواكبًا مع ما شهدته المحافظة من إقامة العديد من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بواقع 31 مركزًا، فضلًا عن 31 مركزًا آخر للخدمات الزراعية، علاوة على 10 مراكز تكنولوجية داخل الوحدات المحلية، وهو الذى يتكامل مع إقامة أكبر مركز لنظم المعلومات والتحول الرقمى بمبنى المحافظة، بما يسهم بدوره فى الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية من خلال ميكنة المعاملات للإسراع بتقديم الخدمة فى أقل وقت ممكن، مع الحد من الفساد الإدارى من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد.

وحرص المحافظ على الاستماع للمطالب والاحتياجات الجماهيرية من المواطنين، موجهًا المسئولين لتلبيتها وفقًا للإمكانيات المتاحة.

من جانبه، أوضح المهندس خالد أبوالقاسم أنه بناءً على تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تمت إقامة المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين داخل مقر المديرية عقب تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد له ليقدم العديد من الخدمات للمواطنين، سواء الخاصة بخدمات اعتماد السجلات للمحطات البترولية ومستودعات ومحطات البوتاجاز والمخابز البلدية والمطاحن، وكذا مستودعات الدقيق بالجملة والتجزئة والجمعيات التعاونية.

ولفت إلى أنه بالتوازى يقدم المركز أيضًا خدمات البطاقات التموينية سواء الخاصة باستخراج بطاقات بدل الفاقد أو التالف أو الفصل الاجتماعى أو إضافة الزوجة المستحقة أو تغيير الرقم السرى، وتغيير رقم التليفون، وخصم الوفاة، وأيضًا نقل البطاقة إلى المحافظة أو إضافة الأبناء المستحقين لآبائهم، وأى خدمات مستجدة للبطاقات التموينية، علاوة على تصاريح المواد البترولية وتجديدها، والخاصة بالأنشطة المختلفة من المحاجر وشركات المقاولات والمزارعين والمخابز والأنشطة السياحية وغيرها، وتم تزويد المركز بالأجهزة الحديثة وتدريب العاملين بالتعاون مع جامعة القاهرة لمواكبة التطورات، والتأكد من حصول المواطن على الخدمة فى أقصر وقت، مما يعكس سياسة الدولة ممثلة في وزارة التموين لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.