سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

شهد سعر الذهب اليوم في الأسواق المحلية ارتفاعا طفيفا في جميع الأعيرة على مستوياتها السابقة، وبنحو 0.2% خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجع سعر الذهب عالميا بنسبة 0.6% نتيجة لارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، وسط توقعات متضاربة بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.

سعر الذهب اليوم في مصر تحديث لحظي

ووفقا لآخر تحديث لسعر الذهب اليوم كانت أسعار الأعيرة في محلات الصاغة على هذا النحو:

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2700 جنيه مصري للجرام دون أضافة سعر المصنعية.

سعر الذهب عيار 21

بينما سجل سعر عيار 21 اليوم للبيع 3150 جنيه مصري للجرام دون أضافة سعر المصنعية.

سعر الذهب عيار24

أما سعر الذهب عيار 24 فوصل سعر الجرام نحو 3600 جنيه للجرام دون أضافة سعر المصنعية.

سعر العملات الذهبية

وسجل سعر جنيه الذهب اليوم في مصر نحو 25،200 جنيه مصري، وهو بوزن 8 جرامات من عيار 21 وبناءً على ذلك، وصل سعر النصف جنيه من الذهب 12،600 جنيه، في حين يُقدر سعر الربع جنيه من الذهب بمبلغ 6،300 جنيه مع الأخذ في الاعتبار أن أسعار العملات الذهبية قد تتغير بناءً على تغير سعر عيار 21.

سعر الذهب عالميا

ووصلت سعر الأونصة على شاشة البورصة العالمية 2321 دولارا أمريكيا.

أسباب ارتفاع سعر الذهب

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع في الأسواق المحلية من 3140 جنيهًا إلى 3145 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية عالميًا من 2333 دولارًا إلى 2320 دولارا، مشيرا إلى أن تباطؤ المبيعات المحلية وتصدير الذهب الخام أديا إلى ارتفاع الأسعار ببطء محليا، وتوقع ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي مع بداية الأسبوع القادم.

وأوضح إمبابي أن أسعار الذهب تراجعت يوم الجمعة بعد ارتفاعها لأعلى مستوى أسبوعي يوم الخميس، نتيجة بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي التي عززت من استمرار السياسة النقدية المتشددة للفيدرالي الأمريكي.

وتوقع إمبابي استمرار تقلبات أسعار الذهب مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم والتوظيف الأمريكية والأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط والانتخابات في فرنسا والمملكة المتحدة.

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