الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

تنسيق الثانوية العامة
تنسيق الثانوية العامة 2024

ننشر تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية حيث اعتمد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تنسيق القبول بمرحلتي الثانوى العام والثانوي الفني والخدمات للعام الدراسي 2024/2025، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة في جميع المدارس.

تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

ومن هذا الجانب، وصلت درجات القبول بالثانوى العام والرياضي 242 درجة، والثانوى العام الخاص 225 درجة، والثانوي العام خدمات بمصروفات 220 درجة.

وعلى صعيد متصل، أوضح محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية التالي:

-التنسيق شمل المدارس الصناعية نظام ثلاث سنوات بمجموع 225 درجة.

-205 درجة لمدارس السادات الصناعية المشتركة ومدرسة بهواش الصناعية بمنوف ومدرسة شبرا بخوم الصناعية بقويسنا (بنين).

-210 درجة لمدارس السادات الصناعية المشتركة.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الدقهلية وباقي المحافظات

بعد نتيجة الاعدادية.. تنسيق الثانوية العامة 2024 في الإسكندرية

-مدرسة بهواش الصناعية بمنوف ومدرسة شبرا بخوم الصناعية بقويسنا بنات، ومدرسة عبد المحسن هلال الصناعية بنين بكفر هلال ببركة السبع 205 درجة.

-مدرسة الشهيد عبد الله عبد المولى الزخرفية، ومدرسة بهواش الصناعية، ومدرسة السادات المشتركة وشبرا بخوم الصناعية، وعبد المحسن هلال الصناعية ببركة السبع" خدمات بمصروفات" 195 درجة.
-شمل التنسيق المدارس الفنية الصناعية ثلاث سنوات خدمات بمصروفات 210 درجة والمدارس الزراعية ثلاث سنوات 200 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 المنوفية

-المدارس الزراعية ثلاث سنوات خدمات بمصروفات 193 درجة.

-المدارس الزراعية ثلاث سنوات "السادات - بركة السبع" مدارس ملحقة 200 درجة.

-مدرسة قويسنا الزراعية 205 درجة، والمدارس التجارية ثلاث سنوات 157 درجة.

-المدارس التجارية الخاصة ثلاث سنوات الخطاطبة 140 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

-مدارس التجاري العام ثلاث سنوات خدمات بمصروفات 140 درجة.
-تضمن التنسيق المدرسة الفندقية بشبين الكوم 235 درجة، والمدرسة الفندقية بقويسنا 230 درجة.

-المدارس التجارية نظام 3+ 2 (متقدم) 198 درجة.

-215 درجة بمدارس التعليم الفندقي خدمات بمصروفات، ومدارس التعليم الصناعي المزدوج بالسادات 220 درجة.

-التعليم الزراعي المزدوج 200 درجة، والتعليم التجاري المزدوج بالسادات 220 درجة.

-التعليم المزدوج التجاري ببهناي بالباجور 200 درجة، والتعليم الصناعي المزدوج بباقي الإدارات 210 درجة.

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