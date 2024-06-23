"فلاشة" كلمة السر.. متى تستدعى النيابة إمام عاشور فى واقعة "خناقة المول"؟

3 أيام كاملة تصدر خلالها إمام عاشور لاعب نادي الأهلي ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث "جوجل" عقب ظهور مقطع فيديو له أثناء التعدي على مشرف أمن في مول شهير بالشيخ زايد.. أجرت النيابة العامة بالشيخ زايد خلال الأيام الثلاثة تحقيقات موسعة عقب تحرير مشرف الأمن محضرًا ضد إمام عاشور اتهمه فيه بالضرب والسب.

وتستمع الآن النيابة برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة الشيخ زايد، لأقوال ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور حول حقيقة تعرضها للمعاكسة والتحرش داخل سينما المول حسبما قال مشرف الأمن إن إمام عاشور تعدى عليه بسبب تعرض زوجته للمعاكسة أثناء وجودها في السينما.

ومن المقرر أنه عقب انتهاء النيابة من الاستماع لأقوال زوجة اللاعب، أن تستدعي إمام عاشور للمثول أمامها ومواجهته بأقوال واتهامات مشرف الأمن ومقاطع الفيديو المحرزة من كاميرات المراقبة وقدمها مشرف الأمن على "فلاشة".

مفاجأة في كاميرات المراقبة

وفرغت النيابة كاميرات المراقبة في محيط السينما للتأكد من تعرض زوجة إمام عاشور للمعاكسة من بعض رواد السينما كما قال اللاعب لأفراد الأمن وتبين من مراجعة الكاميرات أن زوجة إمام عاشور دخلت السينما في العرض من ٣ إلى ٥ فجرًا وأثناء دخولها وخروجها ظهرت تسير بشكل طبيعي ولم يتعرض لها أحد بالمعاكسة.

وحول تعرضها للمعاكسة أو التحرش داخل القاعة، قال أفراد الأمن إنها لم تبلغ أيًا من أفراد الأمن سواء في قطاع السينما أو أمن المول بتعرضها للمعاكسة، وغادرت المول عقب انتهاء الفيلم حتى عاد إمام عاشور في السابعة صباحًا وتشاجر مع أفراد الأمن متهمًا إياهم بأنهم من ساهموا في انصراف الشباب الذين عاكسوا زوجته.

إمام عاشور اقتحم المول رفقة 15 شخصًا

واستمعت النيابة لأقوال عبدالله مشرف الأمن المجني عليه، الذي قال إنه أثناء توقفه في مكان عمله أمس الساعة السابعة صباحًا فوجئ باللاعب إمام عاشور يتوقف بسيارته وبرفقته سيارتان نزل منهما حوالي من ١٠ لـ١٥ شخصًا، واقتحموا بوابة المول فأوقفه مشرف الأمن خاصة أن المول لا يعمل في ذلك الوقت فلم يجبه واستمر في الدخول إلى الجراج ويتبعه أفراد الأمن.

وأضاف مشرف الأمن المجني عليه، أمام أحمد سامي وكيل أول نيابة الشيخ زايد أنه كان يحاول فهم سبب دخول إمام عاشور بهذا الشكل قائلًا: "فيه إيه بس يا كابتن مفيش محلات فاتحة دلوقتي" ليفاجئه إمام عاشور بوابل من السباب والألفاظ البذيئة قائلاً: "مراتي اتعاكست وإنتوا....".

وقال مشرف الأمن المجني عليه إنه عندما دخل إلى الجراج استوقفه وحدثت بينهما مشادة كلامية فأسقطه إمام عاشور على الأرض، ففقد الوعي ولم يعلم حينها من تعدى عليه بالضرب إذا كان هو أم شاركه آخرون ممن رافقوه.

واتهم مشرف الأمن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بالضرب والسب، وقدم للنيابة تقريرًا طبيًا من مستشفى الشيخ زايد التخصصي بما لحق به من إصابات، حيث أصيب بكدمة في الرجل.

خناقة إمام عاشور في الشيخ زايد

وكانت وقعت مشادة كلامية بين إمام عاشور لاعب نادي الأهلي وأفراد أمن في مول شهير بالجيزة، وسيطر المتواجدون في المول على طرفي المشاجرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من أفراد أمن مول شهير في الشيخ زايد، أفاد بنشوب مشاجرة بين إمام عاشور لاعب نادي الأهلي وأفراد الأمن بسبب خلافات بينهم، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشادة كلامية بين إمام عاشور لاعب الأهلي وأفراد أمن المول، بسبب معاكسة أحدهم لزوجته أثناء تواجدهم في المول.

عاكسوا مراتي

وشرحت التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن إمام عاشور لاعب نادي الأهلي كان متواجدًا داخل المول لحضور فيلم في السينما، إلا أن أحد أفراد الأمن قام بمعاكسة زوجته فقام بالاشتباك معه ونشبت بينهم مشادة كلامية وسقط فرد الأمن على الأرض.

وانتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ حيث تبين من فحص كاميرات المراقبة نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين إمام عاشور لاعب نادي الأهلي وأفراد الأمن الإداري بالمول التجاري الشهير في الشيخ زايد.