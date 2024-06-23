الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"العاصمة الإدارية" تنفى إنهاء عقود تطوير مشروعات شراكة مع القطاع الخاص

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة

نفت شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية، ما تداوله بعض المنصات الإخبارية بشأن إلغاء أي عقود لمشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.

العاصمة الإدارية تنفى إنهاء عقود شراكة مع القطاع الخاص

وقال رئيس الشركة المهندس خالد عباس، فى تصريحات اليوم الأحد، إنه لا أساس من الصحة لما نُشر فى إحدى المنصات الإخبارية بشأن أنه كان من المقرر إنهاء عقود 5 مشروعات لتطوير مساحة 2000 فدان فى العاصمة الإدارية بالشراكة مع القطاع الخاص، بحلول الربع الأول من العام الجارى.

txt

رئيس شركة العاصمة الإدارية: كأس عاصمة مصر أعاد الحس الوطنى بين المواطنين


وأهاب رئيس الشركة بكافة المنصات الإخبارية، ضرورة تحرى الدقة فى نشر المعلومات عن شركة العاصمة الإدارية الجديدة، لاسيما وأن الشركة تعمل جاهدة على تعزيز أُطر التعاون فيما بينها وبين القطاع الخاص تماشيا مع خطط الدولة التنموية خلال الفترة القادمة.

txt

رئيس شركة العاصمة الإدارية: 27 مليار جنيه أرباحًا فى 2023 بزيادة 35%

وكان قد قال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة يعتبر مشروعًا استراتيجيًا ذا أهمية كبيرة للدولة والمواطنين على السواء، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق العديد من الفوائد والأهداف التي تسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

وأضاف "عباس"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن العاصمة الإدارية تسهم في توفير بنية تحتية حديثة ومتطورة تلبي احتياجات الحكومة والمواطنين من خدمات حكومية ومرافق عامة متطورة.

وأشار إلى أن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة يسهم في توزيع الضغط السكاني عن العاصمة القديمة وتقليل الازدحام السكاني والمروري، موضحًا أن العاصمة الإدارية تعتبر مركزًا للأعمال والاستثمارات الجديدة، ما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.

وأكد رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن إنشاء مدينة جديدة يوفر فرصًا لتصميم بيئة حضرية مستدامة ومرافق ترفيهية وثقافية تعزز جودة حياة السكان.

وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل رمزية النهضة والتطور في البنية الإدارية للدولة، ما يعزز الهوية الوطنية والانتماء للوطن.

شركة العاصمة الادارية الجديدة للتنمية المنصات الإخبارية عقود مشروعات القطاع الخاص تحري الدقة

الأكثر قراءة

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الاحد 23-6-2024 في البنوك المصرية تحديث يومي

مصدر فى الزمالك يكشف عن خطوات النادى التصعيدية بعد أزمة مباراة القمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة