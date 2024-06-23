"قوية وبنت أصول".. نجوم الفن يدعمون كنده علوش بعد إصابتها بالسرطان

تصدرت الفنانة كنده علوش محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدما أعلنت عن إصابتها بسرطان الثدي، فى أحد لقاءاتها التليفزيونية مع الإعلامية منى الشاذلي.

قوية وبنت أصول.. نجوم الفن يدعمون كنده علوش فى محنتها الصحية

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على دعم الفنانة كنده علوش في محنتها الأخيرة، بعد إعلان إصابتها بمرض سرطان الثدي. وقد كتبت الفنانة مي كساب، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "ربنا يتم شفائك على خير ويخليكي لأولادك وجوزك وكل اللي بيحبوكي، ودائمًا ضهر وسند لبعض يا ولاد الأصول.. Kinda Alloush - كنده علوش و Amr Youssef."

رسالة مى كساب لكنده علوش

ومن جانبها، قامت الفنانة ريهام عبد الغفور بدعم كنده، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام: "اللهم رب الناس اذهب البأس.. واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك.. شفاء لا يغادر سقما.. اللهم اشف مرضانا أنك على كل شيء قدير .. ربنا يخليكي لجوزك وولادك وعائلتك وجمهورك ولينا يا أجمل كنده، بحبك أوي".

وردت كنده علوش عليها من خلال تعليق على المنشور، قائلة: "آمين يا حبيبتي.. متشكرة أوي ياريهام بحبك أوي".

أما الفنانة حنان مطاوع، نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة لكنده، وعلقت قائلة: "جميلة، ومبهجة، وقوية، وحنونة، ربنا يسعدك ويبارك في عمرك وتفرحي بأولادك وبجوزك ومعاهم، وتفرحي بعملك وبصحتك وبحياتك كلها".

منشور حنان مطاوع

وكشفت كنده علوش عن إصابتها ومعاناتها مع مرض سرطان الثدي خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي. وكشفت كنده كيف كانت فترة صعبة عليها، لكنها تمكنت بدعم المقربين منها وزوجها من تخطي هذه الفترة. وأشارت كندة إلى عدة مواقف صعبة مرت بها، منها تعرضها للتنمر بسبب وزنها الزائد أثناء تلقيها العلاج. وأكدت أن السبب في زيادة وزنها كان المرض، ولذلك استباح البعض لنفسه التعليق السلبي على شكلها، لكنها فضلت عدم التعليق والسكوت عن كل هذه الأمور.

وحرصت كنده على شكر زوجها النجم عمرو يوسف الذي دعمها وساندها في محنتها قائلة: "اكتشفت إن عندي أكتر من ورم خبيث، تلقيت الخبر بهدوء وسكينة ومانهارتش، وعمرو جوزي كان مرعوب أكتر مني، والنهارده يبقى بقالي سنة وشهر بتعالج، ولسه بتلقى جرعات العلاج حتى يومنا هذا."

وأضافت كنده: “رغم انهيار عمرو، بمجرد معرفة الخبر إلا أنه عملي جدا وبدأ في احتواء الموقف والبحث عن طبيب مناسب ومستشفى مناسب لتلقي العلاج في هذا الأمر وسرعة معالجته حتى يمنعه من الانتشار، وكان داعمًا قويًا لها في تلك المحنة”.